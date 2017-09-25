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    Под Курском 10-летних мальчиков заживо похоронило под горой песка

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    Под Курском 10-летних мальчиков заживо похоронило под горой песка

    Под Курском <nobr>10-летних</nobr> мальчиков заживо похоронило под горой песка

    Следователи выясняют обстоятельства гибели двух 10-летних мальчиков у села Солдатское в Курской области.

    По данным следствия, школьники, один из которых приехал из Курска в гости к бабушке, копали яму в песке у отвесного обрыва. Неожиданно произошел обвал грунта, в результате мальчики оказались под большим слоем песка. Дети не смогли выбраться самостоятельно и погибли.

    Когда мальчики не вернулись домой, родственники и другие жители села стали их искать. У места трагедии они наткнулись на велосипед, на котором уехали школьники.

    По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», сообщили в управлении СК по Курской области.

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