Юлия Пересильд судится с гражданским мужем

В новом телесезоне на НТВ состоится премьера сериала «Победители», действие которого разворачивается в Санкт-Петербурге 1895 года.

396 артисты

знаменитости

НТВ

сериалы

На всю Россию гремят имена знаменитых столичных адвокатов: Николая Андронова (Никита Панфилов) и Виктора Роскевича (Никита Ефремов). Оба молоды, талантливы и не проиграли ни одного судебного процесса. Они давние друзья и давние соперники: в работе могут быть конкурентами, но в трудной ситуации всегда протянут друг другу руку помощи. Помогает им и третий друг, адвокат Михаил Заварзин (Евгений Антропов).



Одну из главных ролей в проекте исполняет Юлия Пересильд. Актриса играет возлюбленную Виктора Роскевича. По сюжету, романы известного адвоката давно стали привычной темой для сплетен в столичных салонах. Однако Ольга Загорская (Юлия Пересильд), обозревательница феминистской газеты, не намерена мириться с изменами любимого. В отместку она пишет о нем разоблачающую статью в газете «Женская доля», чем подрывает его репутацию адвоката. Теперь Роскевичу придется бороться не только за любимую, но и за свое имя. Упрямый адвокат подает в суд на все издание, где публикует свои материалы Ольга Загорская.



Юлия Пересильд: «Меня сразу привлек сценарий — получилась история хулиганско-детективного характера, на мой взгляд. Особенно нравится романтическая линия между Роскевичем, которого играет Никита Ефремов, и моей героиней Ольгой. Она — суфражистка и хулиганка, он — обаятельный подлец. Вместе Загорская и Роскевич похожи на мистера и миссис Смит: чем больше вокруг разбитой посуды, гитар и криков, тем больше страсти между ними».



Автором сериала стал Дмитрий Константинов («Оттепель»). Особое внимание сценарист уделил значимости, которую придавали самой звездной профессии XIX века. Выступления лучших адвокатов на открытых процессах собирали полные залы, как в театре: на них продавали билеты, которые перекупали и даже подделывали. Именно этот факт вдохновил автора на создание сценария.



Увидеть сериал «Победители» зрители НТВ смогут уже в новом сезоне.