На перевале Дятлова при странных обстоятельствах погиб турист из Кузбасса

Тело туриста, скончавшегося в районе перевала Дятлова, доставили в морг, причина его смерти выясняется.
Полицейские не нашли следов насильственной смерти на теле мужчины, которое нашли на перевале Дятлова. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
СК РФ: «22 сентября спасатели добрались до места нахождения умершего гражданина и осуществили его доставку в город Ивдель. Следователем СК произведен осмотр тела умершего гражданина, а также вещей, находившихся при нем. В ходе осмотра признаков насильственной смерти на теле мужчины не установлено, обстоятельств, указывающих на криминальный характер его смерти, также не выявлено. Для определения точной причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза».
По данным управления, погибший мужчина — житель Кемерово 1959 года рождения. Вместе с другими туристами они отправились в поход из города Ивделя, не уведомив об этом спасательные службы. На перевале Дятлова кемеровчанину внезапно стало плохо и через некоторое время он скончался. Его напарники сообщили о ЧП в Единую дежурно-диспетчерскую службу и вернулись в город.
Перевал получил свое название в память о туристической группе Игоря Дятлова, которая погибла здесь зимой 1959 года. Причину смерти туристов тогда так и не выяснили, выдвигается более 100 версий — от несчастного случая до паранормальных явлений и испытаний военной техники, напоминает РИА Новости.
СК РФ: «22 сентября спасатели добрались до места нахождения умершего гражданина и осуществили его доставку в город Ивдель. Следователем СК произведен осмотр тела умершего гражданина, а также вещей, находившихся при нем. В ходе осмотра признаков насильственной смерти на теле мужчины не установлено, обстоятельств, указывающих на криминальный характер его смерти, также не выявлено. Для определения точной причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза».
По данным управления, погибший мужчина — житель Кемерово 1959 года рождения. Вместе с другими туристами они отправились в поход из города Ивделя, не уведомив об этом спасательные службы. На перевале Дятлова кемеровчанину внезапно стало плохо и через некоторое время он скончался. Его напарники сообщили о ЧП в Единую дежурно-диспетчерскую службу и вернулись в город.
Перевал получил свое название в память о туристической группе Игоря Дятлова, которая погибла здесь зимой 1959 года. Причину смерти туристов тогда так и не выяснили, выдвигается более 100 версий — от несчастного случая до паранормальных явлений и испытаний военной техники, напоминает РИА Новости.
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