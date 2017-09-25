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    На перевале Дятлова при странных обстоятельствах погиб турист из Кузбасса

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    • Фото: dialogfishing / vk.com
    На перевале Дятлова при странных обстоятельствах погиб турист из Кузбасса

    На перевале Дятлова при странных обстоятельствах погиб турист из Кузбасса

    На перевале Дятлова при странных обстоятельствах погиб турист из Кузбасса
  • Фото: dialogfishing / vk.com

    • Тело туриста, скончавшегося в районе перевала Дятлова, доставили в морг, причина его смерти выясняется.

    Полицейские не нашли следов насильственной смерти на теле мужчины, которое нашли на перевале Дятлова. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

    СК РФ: «22 сентября спасатели добрались до места нахождения умершего гражданина и осуществили его доставку в город Ивдель. Следователем СК произведен осмотр тела умершего гражданина, а также вещей, находившихся при нем. В ходе осмотра признаков насильственной смерти на теле мужчины не установлено, обстоятельств, указывающих на криминальный характер его смерти, также не выявлено. Для определения точной причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза».

    По данным управления, погибший мужчина — житель Кемерово 1959 года рождения. Вместе с другими туристами они отправились в поход из города Ивделя, не уведомив об этом спасательные службы. На перевале Дятлова кемеровчанину внезапно стало плохо и через некоторое время он скончался. Его напарники сообщили о ЧП в Единую дежурно-диспетчерскую службу и вернулись в город.

    Перевал получил свое название в память о туристической группе Игоря Дятлова, которая погибла здесь зимой 1959 года. Причину смерти туристов тогда так и не выяснили, выдвигается более 100 версий — от несчастного случая до паранормальных явлений и испытаний военной техники, напоминает РИА Новости.

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