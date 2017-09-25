Во Львове около 60 человек отравились копченой рыбой

Число пострадавших от отравления рыбой во Львове увеличилось до 56 человек, почти все госпитализированы.
Из 56 отравившихся, которые обратились за помощью к медикам, в больницу попали 52 человека, сообщила пресс-служба Львовской областной администрации.
Источник в администрации: «По состоянию на 06.00 (совпадает с мск) 25 сентября всего пострадавших 56 человек, в том числе семь детей, из них госпитализированы 52 человека, в том числе шесть детей. Четыре человека, в том числе один ребенок, отказались от госпитализации (амбулаторное лечение). Состояние 14 человек — приближенное к тяжелому, остальные — в состоянии средней тяжести».
По данным администрации, все пострадавшие ели рыбу горячего копчения, которую купили в одном из торговых киосков на рынке «Привокзальный» во Львове, сообщает РИА Новости.
Источник в администрации: «По состоянию на 06.00 (совпадает с мск) 25 сентября всего пострадавших 56 человек, в том числе семь детей, из них госпитализированы 52 человека, в том числе шесть детей. Четыре человека, в том числе один ребенок, отказались от госпитализации (амбулаторное лечение). Состояние 14 человек — приближенное к тяжелому, остальные — в состоянии средней тяжести».
По данным администрации, все пострадавшие ели рыбу горячего копчения, которую купили в одном из торговых киосков на рынке «Привокзальный» во Львове, сообщает РИА Новости.
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