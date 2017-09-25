На Урале десятки разрушающихся жилых домов исчезли с карты

С карты долой, из бюджета вон. Так решили чиновники в Свердловской области и убрали поселок Травяны из перечня населенных пунктов. Деньги на ремонт бараков, в которых до сих пор живут люди, выделять перестали. В аварийных квадратных метрах ютятся строители железной дороги и их семьи. Служебное жилье они получили много лет назад прямо рядом с путями.

Получив сигнал SOS, сотрудники прокуратуры медлить не стали, ведь уже осенью все пути подъезда к пострадавшим размоют дожди, добраться до них можно будет разве что на электричке. А сейчас три километра по полю — и вы на месте. Это земля, забытая чиновниками.



В поселке Травяны стоят 2 дома на 4 семьи. Оба здания покрылись угрожающими трещинами. Жильцы сами поддерживают разваливающиеся квартиры. Они вообще привыкли рассчитывать только на себя. Помощь врачей и пожарных для них вне зоны доступа. Когда неотложка потребовалась беременной женщине, местные жители не смогли назвать врачам даже точного адреса. Его у строений просто нет.



Юрий Козлов, местный житель: «Я вызвал врача, медикам дорогу объяснил. Они целый час где-то путались. Через час приехали, а ребенок умер внутри».



Это не край географии, каких-то 100 километров от Екатеринбурга. До районного центра Каменска-Уральского отсюда вообще рукой подать. Но чиновники о существовании этого поселения никогда не слышали, а, может, просто не хотели слышать.



Среди обитателей этих домов нет ни профессоров, ни инженеров. Юрий Козлов всю свою жизнь отработал путейцем на железной дороге, квартиру на станции получил как служебное жилье и очень удивился, когда в администрации отказались чинить сорванную ураганом крышу, заявив, что его дома нет на карте.



Анастасия Чиркова, местная жительница: «Сначала дома принадлежали железной дороге, а сейчас я вообще не знаю, к кому они относятся. Нас куда-то спихнули, списали, никто ими не занимается».



Как выяснил корреспондент Ольга Зенкова, вдоль путей обнаружились еще три десятка бараков-призраков. Коммунальных благ жильцы лишились после того, как руководство Свердловской железной дороги решило, что им больше не по пути. В 2005 году служебное жилье сотрудников передали в ведение муниципалитета вместе с накопленным фондом на ремонт. На поддержание ветхих домов в городскую казну перечислили 6 миллионов рублей. Но спустя 12 лет выяснилось, на баланс чиновники взяли только деньги.



Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области: «Росреестр нам прямо ответил, что это бесхозное имущество. Ни в чьей собственности не находится и на балансе ни в одной организации не состоит».



За 12 лет, не видя никакого ремонта, ветхие дома превратились в аварийные. Любовь Соколова — единственный житель на Сипавском разъезде. Часы она сверяет по поездам, а спать ложиться с молитвой. Трехквартирный дом разрушен больше чем наполовину. Соседи эвакуировались после того, как несущие конструкции стали падать. В квартире Екатерины под завалами оказалась детская комната.



В районной администрации поначалу вообще отказывались разбираться в проблеме, ведь в прошлом году чиновники отчитались, что все ветхие дома на территории района расселены. О том, что десятки семей до сих пор живут в страхе погибнуть под завалами в собственных квартирах, они якобы не знали, ведь сделку с железной дорогой на 6 миллионов заключил глава, который давно в отставке. Теперь, правда, обещают помочь. Но сначала хотят собственными глазами убедиться, что дома из предъявленного списка действительно существуют.



Пока чиновники ждут подходящей погоды, Валентина Степановна ждет внука. Если он привезет воды из города, можно будет вскипятить чаю и приготовить еду. Рядом с бараком старушки нет ни колодца, ни колонки.