Болгарская аквалангистка погибла при попытке установить мировой рекорд

В Греции при попытке поставить мировой рекорд в групповом глубоководном погружении с аквалангом погибла болгарская ныряльщица.
Трагедия произошла неподалеку от местечка Неас Мармарис на Халкидики. Во время погружения 45-летняя аквалангистка потеряла ориентацию в пространстве и погибла.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, женщина ныряла вместе со своим 47-летним мужем. Супруги, владельцы собственной школы дайвинга, решили поставить мировой рекорд группового погружениях с кислородными баллонами. Мужчине тоже стало плохо после погружения, однако членам команды пришлось около трех часов держать его на глубине десять метров для декомпрессии.
После всплытия аквалангиста с симптомами кессонной болезни на вертолетах пожарной службы доставили в больницу в Салоники. Врачи поместили пострадавшего в барокамеру. Сейчас его жизнь вне опасности.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, женщина ныряла вместе со своим 47-летним мужем. Супруги, владельцы собственной школы дайвинга, решили поставить мировой рекорд группового погружениях с кислородными баллонами. Мужчине тоже стало плохо после погружения, однако членам команды пришлось около трех часов держать его на глубине десять метров для декомпрессии.
После всплытия аквалангиста с симптомами кессонной болезни на вертолетах пожарной службы доставили в больницу в Салоники. Врачи поместили пострадавшего в барокамеру. Сейчас его жизнь вне опасности.
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