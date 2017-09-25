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Возвращение Мухтара

    Болгарская аквалангистка погибла при попытке установить мировой рекорд

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    • Фото: Guinness World Deepest Record Scuba Diving Woman / vk.com
    Болгарская аквалангистка погибла при попытке установить мировой рекорд

    Болгарская аквалангистка погибла при попытке установить мировой рекорд

    Болгарская аквалангистка погибла при попытке установить мировой рекорд
  • Фото: Guinness World Deepest Record Scuba Diving Woman / vk.com

    • В Греции при попытке поставить мировой рекорд в групповом глубоководном погружении с аквалангом погибла болгарская ныряльщица.

    Трагедия произошла неподалеку от местечка Неас Мармарис на Халкидики. Во время погружения 45-летняя аквалангистка потеряла ориентацию в пространстве и погибла.

    Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, женщина ныряла вместе со своим 47-летним мужем. Супруги, владельцы собственной школы дайвинга, решили поставить мировой рекорд группового погружениях с кислородными баллонами. Мужчине тоже стало плохо после погружения, однако членам команды пришлось около трех часов держать его на глубине десять метров для декомпрессии.

    После всплытия аквалангиста с симптомами кессонной болезни на вертолетах пожарной службы доставили в больницу в Салоники. Врачи поместили пострадавшего в барокамеру. Сейчас его жизнь вне опасности.


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