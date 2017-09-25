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    В Курской области при столкновении двух иномарок погибли 5 человек

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    • Фото: 46.мвд.рф
    В Курской области при столкновении двух иномарок погибли 5 человек

    В Курской области при столкновении двух иномарок погибли 5 человек

    В Курской области при столкновении двух иномарок погибли 5 человек
  • Фото: 46.мвд.рф

    • Правоохранители выясняют обстоятельства смертельного ДТП, которое произошло ночью на трассе в Курской области.

    Трагедия случилась в Горшеченском районе. На 148-м километре автодороги Курск — Борисоглебск столкнулись Mitsubishi и Peugeot. Водитель французской иномарки и три его спутницы погибли на месте. Девушка, находившаяся в японском авто, скончалась по дороге в больницу.

    Лилия Каменева, руководитель пресс-службы Управления МВД РФ по Курской области: «В Mitsubishi ехали тренер и две спортсменки. Они возвращались из Липецка в Белгород с соревнований. Одна спортсменка умерла по дороге в больницу, тренер в тяжелом состоянии госпитализирован, вторая спортсменка получила более легкие повреждения. Водитель и три пассажирки Peugeot скончались на месте катастрофы».

    Причины столкновения автомобилей выясняют инспекторы, проводится проверка. В региональном МЧС открыт телефон горячей линии для родственников погибших и пострадавших. Всю информацию можно узнать по телефону 8 (4712) 40–01-63.

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