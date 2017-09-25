Возвращение Мухтара
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Возвращение Мухтара

    «Извините за бред»: глава Удмуртии Бречалов сообщил о взломе своего микроблога

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    • Фото: @brechalov / twitter.com
    «Извините за бред»: глава Удмуртии Бречалов сообщил о взломе своего микроблога

    «Извините за бред»: глава Удмуртии Бречалов сообщил о взломе своего микроблога

    «Извините за бред»: глава Удмуртии Бречалов сообщил о взломе своего микроблога
  • Фото: @brechalov / twitter.com

    • Глава Удмуртии Александр Бречалов объяснил появление в его микроблоге бессмысленных сообщений. По словам руководителя региона, его аккаунт в Twitter был взломан.

    Накануне вечером в микроблоге Бречалова стали появляться публикации с бессмысленным набором букв, ссылками, а также фрагмент из детского мультфильма.




    Приблизительно через полчаса с момента публикации странные сообщения были удалены. В настоящее время работа аккаунта Бречалова в Twitter восстановлена.

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