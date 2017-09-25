«Извините за бред»: глава Удмуртии Бречалов сообщил о взломе своего микроблога

Глава Удмуртии Александр Бречалов объяснил появление в его микроблоге бессмысленных сообщений. По словам руководителя региона, его аккаунт в Twitter был взломан.
Накануне вечером в микроблоге Бречалова стали появляться публикации с бессмысленным набором букв, ссылками, а также фрагмент из детского мультфильма.
Приблизительно через полчаса с момента публикации странные сообщения были удалены. В настоящее время работа аккаунта Бречалова в Twitter восстановлена.
Извините за бред, который выкладывали от моего имени в течение последнего часа — меня взломали.— Александр Бречалов (@brechalov) 24 сентября 2017 г.
Приблизительно через полчаса с момента публикации странные сообщения были удалены. В настоящее время работа аккаунта Бречалова в Twitter восстановлена.
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