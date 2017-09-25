«Извините за бред»: глава Удмуртии Бречалов сообщил о взломе своего микроблога

Извините за бред, который выкладывали от моего имени в течение последнего часа — меня взломали. — Александр Бречалов (@brechalov) 24 сентября 2017 г.

Накануне вечером в микроблоге Бречалова стали появляться публикации с бессмысленным набором букв, ссылками, а также фрагмент из детского мультфильма.Приблизительно через полчаса с момента публикации странные сообщения были удалены. В настоящее время работа аккаунта Бречалова в Twitter восстановлена.