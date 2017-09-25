Нефть дешевеет на торгах в Лондоне и Нью-Йорке

Черное золото эталонных марок снижается в цене.

После подъема, отмеченного по итогам прошлой недели, углеводороды начали дешеветь. На Лондонской бирже ICE Futures к 8:03 по Москве ноябрьские фьючерсы на нефть Brent снизились до 56 долларов 80 центов за баррель (-0,11%). На электронных торгах в Нью-Йорке WTI с поставкой в ноябре опустилась до 50 долларов 53 центов за баррель (-0,26%).



В минувшую пятницу Brent подорожала до 56 долларов 86 центов за баррель (+0,3%), WTI — до 50 долларов 66 центов за баррель (+0,2%). В конце прошлой недели мониторинговый комитет по выполнению договоренностей о сокращении добычи станами ОПЕК и производителями, не входящими в картель, снова призвал всех участников сделки неукоснительно выполнять свои обязательства и не стал комментировать дальнейшие перспективы действия соглашения.



По мнению аналитиков, сейчас цены на черное золото держатся выше 50 долларов за баррель не столько за счет ограничений на добычу, сколько благодаря спросу со стороны НПЗ.