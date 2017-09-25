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    В Индии десятки человек погибли и пострадали в результате взрыва на фабрике пиротехники

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    • Фото: @ANI / twitter.com
    В Индии десятки человек погибли и пострадали в результате взрыва на фабрике пиротехники

    В Индии десятки человек погибли и пострадали в результате взрыва на фабрике пиротехники

    В Индии десятки человек погибли и пострадали в результате взрыва на фабрике пиротехники
  • Фото: @ANI / twitter.com

    • В индийском штате Джаркханд идет поисково-спасательная операция. Обрушилось здание нелегальной фабрики по производству пиротехники.

    Как передает агентство ANI, не менее восьми человек погибли в результате взрыва и пожара на подпольной фабрике по производству фейерверков в населенном пункте Кумардуби округа Восточный Сингхбхум. Ранения и травмы получили 25 человек.

    Не исключено, что число жертв трагедии возрастет: здание обрушилось, и под завалами могут оставаться люди.




    Напомним, осенью в Индии проводится много праздников с использованием пиротехники, включая «праздник огней» Дивали. В этот же период в разы возрастает число несчастных случаев на пиротехнических фабриках, владельцы которых стремятся получить максимальный доход и пренебрегают техникой безопасности.

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