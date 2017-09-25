В Индии десятки человек погибли и пострадали в результате взрыва на фабрике пиротехники

В индийском штате Джаркханд идет
поисково-спасательная операция. Обрушилось здание нелегальной фабрики по производству пиротехники.
Как передает агентство ANI, не менее восьми человек погибли в результате взрыва и пожара на подпольной фабрике по производству фейерверков в населенном пункте Кумардуби округа Восточный Сингхбхум. Ранения и травмы получили 25 человек.
Не исключено, что число жертв трагедии возрастет: здание обрушилось, и под завалами могут оставаться люди.
Напомним, осенью в Индии проводится много праздников с использованием пиротехники, включая «праздник огней» Дивали. В этот же период в разы возрастает число несчастных случаев на пиротехнических фабриках, владельцы которых стремятся получить максимальный доход и пренебрегают техникой безопасности.
Не исключено, что число жертв трагедии возрастет: здание обрушилось, и под завалами могут оставаться люди.
#WestBengal: 20 injured after fire broke out at a firecracker factory in North 24 Parganas district’s Amdanga; fire tenders at the spot. pic.twitter.com/Ik6z6UuIBV— ANI (@ANI) 25 сентября 2017 г.
Напомним, осенью в Индии проводится много праздников с использованием пиротехники, включая «праздник огней» Дивали. В этот же период в разы возрастает число несчастных случаев на пиротехнических фабриках, владельцы которых стремятся получить максимальный доход и пренебрегают техникой безопасности.
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