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Деловое утро НТВ

    У справлявшего малую нужду у Белого дома мужчины изъяли целый арсенал

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    У справлявшего малую нужду у Белого дома мужчины изъяли целый арсенал

    У справлявшего малую нужду у Белого дома мужчины изъяли целый арсенал

    Сотрудники Секретной службы и полиции США задержали у Белого дома подозрительного мужчину, в машине которого оказались штурмовые винтовки, патроны, ножи и глушители.

    Как передает CNN, сотрудники полиции и Секретной службы США задержали мужчину, справлявшего малую нужду на виду у прохожих на пересечении 17-й улицы и Пенсильвания-авеню.

    Задержанный сообщил, что направляется в Белый дом, чтобы встретиться с главой Агентства национальной безопасности США Майклом Роджерсом и министром обороны Джеймсом Мэттисом. Мужчина намеревался поговорить с ними «о пропавших зарплатных чеках и о том, как достать чип из головы».

    В автомобиле Nissan с номерными знаками штата Теннесси, на котором нежданный гость прибыл в Белый дом, были обнаружены ножи, пистолеты и штурмовые винтовки: всего 9 единиц огнестрельного оружия, а также патроны и глушители.

    Задержанного отправили в клинику на психиатрическое обследование, а после доставили в полицейский участок, где ему предъявили обвинение в нарушении правил хранения огнестрельного оружия.

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