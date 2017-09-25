У справлявшего малую нужду у Белого дома мужчины изъяли целый арсенал

Сотрудники Секретной службы и полиции США задержали у Белого дома подозрительного мужчину, в машине которого оказались штурмовые винтовки, патроны, ножи и глушители.
Как передает CNN, сотрудники полиции и Секретной службы США задержали мужчину, справлявшего малую нужду на виду у прохожих на пересечении 17-й улицы и Пенсильвания-авеню.
Задержанный сообщил, что направляется в Белый дом, чтобы встретиться с главой Агентства национальной безопасности США Майклом Роджерсом и министром обороны Джеймсом Мэттисом. Мужчина намеревался поговорить с ними «о пропавших зарплатных чеках и о том, как достать чип из головы».
В автомобиле Nissan с номерными знаками штата Теннесси, на котором нежданный гость прибыл в Белый дом, были обнаружены ножи, пистолеты и штурмовые винтовки: всего 9 единиц огнестрельного оружия, а также патроны и глушители.
Задержанного отправили в клинику на психиатрическое обследование, а после доставили в полицейский участок, где ему предъявили обвинение в нарушении правил хранения огнестрельного оружия.
Задержанный сообщил, что направляется в Белый дом, чтобы встретиться с главой Агентства национальной безопасности США Майклом Роджерсом и министром обороны Джеймсом Мэттисом. Мужчина намеревался поговорить с ними «о пропавших зарплатных чеках и о том, как достать чип из головы».
В автомобиле Nissan с номерными знаками штата Теннесси, на котором нежданный гость прибыл в Белый дом, были обнаружены ножи, пистолеты и штурмовые винтовки: всего 9 единиц огнестрельного оружия, а также патроны и глушители.
Задержанного отправили в клинику на психиатрическое обследование, а после доставили в полицейский участок, где ему предъявили обвинение в нарушении правил хранения огнестрельного оружия.
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