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    Глава МИД Ирана назвал оскорбительным запрет на въезд иранцев в США

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    Глава МИД Ирана назвал оскорбительным запрет на въезд иранцев в США

    Глава МИД Ирана назвал оскорбительным запрет на въезд иранцев в США

    Глава МИД Ирана назвал оскорбительным запрет на въезд иранцев в США
  • Фото: Associated Press © 2017, Petr David Josek

    • Глава внешнеполитического ведомства Ирана Джавад Зариф заявил о «поддельном сочувствии» Трампа к иранцам.

    Джавад Зариф, министр иностранных дел Ирана «Поддельное сочувствие Трампа к иранцам звучит еще более неискренне с вводом новых и еще более оскорбительных ограничений против такого выдающегося народа».

    Об этом Джавад Зариф написал на своей странице в Twitter.




    Ранее стало известно, что президент США распорядился расширить список стран, для которых въезд на территорию США будет ограничен. Запрет на въезд в страну для граждан КНДР, Венесуэлы и Чада вступит в силу 18 октября. Также в черном списке остаются граждане таких стран как Иран, Ливия, Йемен, Сирия и Сомали. Трамп уже заявил, что это решение принято «для обеспечения безопасности Америки».

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