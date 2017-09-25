Глава МИД Ирана назвал оскорбительным запрет на въезд иранцев в США

Глава внешнеполитического ведомства Ирана Джавад Зариф заявил о «поддельном сочувствии» Трампа к иранцам.
Джавад Зариф, министр иностранных дел Ирана «Поддельное сочувствие Трампа к иранцам звучит еще более неискренне с вводом новых и еще более оскорбительных ограничений против такого выдающегося народа».
Об этом Джавад Зариф написал на своей странице в Twitter.
Ранее стало известно, что президент США распорядился расширить список стран, для которых въезд на территорию США будет ограничен. Запрет на въезд в страну для граждан КНДР, Венесуэлы и Чада вступит в силу 18 октября. Также в черном списке остаются граждане таких стран как Иран, Ливия, Йемен, Сирия и Сомали. Трамп уже заявил, что это решение принято «для обеспечения безопасности Америки».
Об этом Джавад Зариф написал на своей странице в Twitter.
Trump’s fake empathy for Iranians rings ever more hollow, with his new and even more offensive travel ban against such outstanding citizens.— Javad Zarif (@JZarif) 25 сентября 2017 г.
Ранее стало известно, что президент США распорядился расширить список стран, для которых въезд на территорию США будет ограничен. Запрет на въезд в страну для граждан КНДР, Венесуэлы и Чада вступит в силу 18 октября. Также в черном списке остаются граждане таких стран как Иран, Ливия, Йемен, Сирия и Сомали. Трамп уже заявил, что это решение принято «для обеспечения безопасности Америки».
Комментарии