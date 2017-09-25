В Хабаровске задержали грабившего магазин таксиста

Отважная сотрудница продуктового магазина помогла задержать вооруженного грабителя в Хабаровске.

Сообщение пресс-службы управления МВД по Хабаровскому краю: «Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Хабаровску задержали водителя одной из фирм такси, который при помощи пневматического пистолета пытался похитить выручку круглосуточного супермаркета. Следственными органами возбуждено уголовное дело о разбое. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания до избрания ему меры пресечения».



В полиции уточнили, что мужчина пытался ограбить круглосуточный супермаркет, расположенный на первом этаже жилого дома на улице Павла Морозова. Покупатель набрал в корзину продукты, а квозле кассы стал угрожать сотруднице магазина пистолетом и требовать выручку. Кассир нажала на тревожную кнопку и начала кричать. Грабитель пытался скрыться с пустыми руками, но был оперативно задержан.



Преступником оказался 28-летнего уроженец села Петропавловка, работающий таксистом и проживающий в Хабаровске на съемной квартире. У задержанного изъяты пневматический пистолет, самодельный нож и несколько мобильных телефонов. Грабитель объяснил полиции, что совершил попытку ограбления из-за своих финансовых проблем.

