В Калифорнии прошел чемпионат по серфингу среди собак

Собаки стали покорителями волн на южном побережье Калифорнии. Там прошел ежегодный чемпионат по дог-серфингу .

Порода в этом соревновании значения не имеет, главное — удержаться на волне. В этом собакам помогали их хозяева. Одни готовили своих четвероногих друзей на пляже, а другие в паре с ними вставали на доску.



Спортсменов оценивали по нескольким критериям: как долго они могут продержаться на доске и как далеко могут проехать, а также по стилю катания.



В этом году соревновались более 40 собак. Лучшим стал пес по кличке Сахарок. Его призовые хозяин переведет на благотворительность, а именно в общество по предотвращению жестокого обращения с животными.