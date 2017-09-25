Возвращение Мухтара
ТВ-Эфир
Возвращение Мухтара
    В Калифорнии прошел чемпионат по серфингу среди собак. США, животные, собаки, экстремальные виды спорта. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Калифорнии прошел чемпионат по серфингу среди собак

    В Калифорнии прошел чемпионат по серфингу среди собак

    комментировать
    • Фото: Reuters © 2017, Monica Almeida
    В Калифорнии прошел чемпионат по серфингу среди собак

    В Калифорнии прошел чемпионат по серфингу среди собак

    В Калифорнии прошел чемпионат по серфингу среди собак
    • Фото: Reuters © 2017, Monica Almeida

      • Собаки стали покорителями волн на южном побережье Калифорнии. Там прошел ежегодный чемпионат по дог-серфингу.

      Порода в этом соревновании значения не имеет, главное — удержаться на волне. В этом собакам помогали их хозяева. Одни готовили своих четвероногих друзей на пляже, а другие в паре с ними вставали на доску.

      Спортсменов оценивали по нескольким критериям: как долго они могут продержаться на доске и как далеко могут проехать, а также по стилю катания.

      В этом году соревновались более 40 собак. Лучшим стал пес по кличке Сахарок. Его призовые хозяин переведет на благотворительность, а именно в общество по предотвращению жестокого обращения с животными.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru