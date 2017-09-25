В Калифорнии прошел чемпионат по серфингу среди собак

Собаки стали покорителями волн на южном побережье Калифорнии. Там прошел ежегодный чемпионат по
дог-серфингу.
Порода в этом соревновании значения не имеет, главное — удержаться на волне. В этом собакам помогали их хозяева. Одни готовили своих четвероногих друзей на пляже, а другие в паре с ними вставали на доску.
Спортсменов оценивали по нескольким критериям: как долго они могут продержаться на доске и как далеко могут проехать, а также по стилю катания.
В этом году соревновались более 40 собак. Лучшим стал пес по кличке Сахарок. Его призовые хозяин переведет на благотворительность, а именно в общество по предотвращению жестокого обращения с животными.
Спортсменов оценивали по нескольким критериям: как долго они могут продержаться на доске и как далеко могут проехать, а также по стилю катания.
В этом году соревновались более 40 собак. Лучшим стал пес по кличке Сахарок. Его призовые хозяин переведет на благотворительность, а именно в общество по предотвращению жестокого обращения с животными.
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