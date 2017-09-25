На Сахалине почтут память геройски погибшего в Сирии генерал-лейтенанта Асапова

Память
генерал-лейтенанта Валерия Асапова, который в Сирии попал под обстрел террористов и получил смертельное ранение от разрыва мины, почтут на Сахалине. На острове в 2014–2015 годах Асапов командовал 68-м армейским корпусом.
На Сахалине генерал-лейтенант провел часть жизни. Здесь он командовал 18-й пулеметно-артиллерийской дивизией, ее штаб находится на острове Итуруп в поселке Горячие Ключи. Эта дивизия — единственное пулеметно-артиллерийское соединение в российской армии, передает РИА Новости.
Валерий Асапов возглавлял дислоцирующийся на Сахалине воссозданный 68-й армейский корпус. Этим подразделением он командовал вплоть до своего назначения в Южный военный округ в 2015 году.
Пресс-служба сахалинского отделения «Молодой гвардии „Единой России“»: «В Южно-Сахалинске состоится акция памяти, посвященная генералу Валерию Асапову, героически погибшему в Сирии. Мероприятие пройдет 25 сентября в 19:30 по местному времени (11:30 по Москве)».
В Сирии Асапов был старшим группы российских военных советников и помогал местным командирам управлять операцией по освобождению города Дейр-эз-Зора. 23 сентября, находясь в командном пункте сирийских войск, генерал попал под внезапный минометный обстрел, устроенный боевиками запрещенной в РФ экстремистской группировки «Исламское государство», и получил смертельное ранение.
Асапов был действующим офицером, командовал 5-й общевойсковой армией. Ему был 51 год. В Минобороны сообщили, что генерал-лейтенант представлен к высокой государственной награде посмертно.
Валерий Асапов возглавлял дислоцирующийся на Сахалине воссозданный 68-й армейский корпус. Этим подразделением он командовал вплоть до своего назначения в Южный военный округ в 2015 году.
Пресс-служба сахалинского отделения «Молодой гвардии „Единой России“»: «В Южно-Сахалинске состоится акция памяти, посвященная генералу Валерию Асапову, героически погибшему в Сирии. Мероприятие пройдет 25 сентября в 19:30 по местному времени (11:30 по Москве)».
В Сирии Асапов был старшим группы российских военных советников и помогал местным командирам управлять операцией по освобождению города Дейр-эз-Зора. 23 сентября, находясь в командном пункте сирийских войск, генерал попал под внезапный минометный обстрел, устроенный боевиками запрещенной в РФ экстремистской группировки «Исламское государство», и получил смертельное ранение.
Асапов был действующим офицером, командовал 5-й общевойсковой армией. Ему был 51 год. В Минобороны сообщили, что генерал-лейтенант представлен к высокой государственной награде посмертно.
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