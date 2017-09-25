Австралия создаст собственное космическое агентство

На открытии Международного австронавтического конгресса в Аделаиде объявили, что у Австралии появится национальное космическое агентство.
Саймон Бирмингем, министр образования Австралии: «Мы намерены основать Национальное космическое агентство Австралии».
По словам Бирмингема, космическое агентство Австралии планирует сотрудничать с ведущими космическими агентствами мира, в том числе с NASA и «Роскосмосом». Российскую делегацию форуме возглавляет генеральный директор «Роскосмоса» Игорь Комаров, пишет ТАСС.
По словам Бирмингема, космическое агентство Австралии планирует сотрудничать с ведущими космическими агентствами мира, в том числе с NASA и «Роскосмосом». Российскую делегацию форуме возглавляет генеральный директор «Роскосмоса» Игорь Комаров, пишет ТАСС.
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