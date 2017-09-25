Адвокат
ТВ-Эфир
Адвокат

    Австралия создаст собственное космическое агентство

    комментировать
    • Фото: @Birmo / twitter.com
    Австралия создаст собственное космическое агентство

    Австралия создаст собственное космическое агентство

    Австралия создаст собственное космическое агентство
  • Фото: @Birmo / twitter.com

    • На открытии Международного австронавтического конгресса в Аделаиде объявили, что у Австралии появится национальное космическое агентство.

    Саймон Бирмингем, министр образования Австралии: «Мы намерены основать Национальное космическое агентство Австралии».

    По словам Бирмингема, космическое агентство Австралии планирует сотрудничать с ведущими космическими агентствами мира, в том числе с NASA и «Роскосмосом». Российскую делегацию форуме возглавляет генеральный директор «Роскосмоса» Игорь Комаров, пишет ТАСС.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru