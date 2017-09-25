В Чите расследуют кражу денег у студентов директором вуза

В Чите возбуждено уголовное дело в отношении директора одного из вузов, укравшего у студентов 68 тысяч рублей.
Сообщение пресс-службы УМВД по Забайкальскому краю: «Установлено, что директор одного из высших учебных заведений Читы, используя служебное положение, под предлогом проведения ремонтных работ в общежитии потребовал от нескольких студентов по 8 тысяч рублей, пригрозив им лишением права на проживание и выселением из общежития. Переданные ему 68 тысяч рублей он похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив потерпевшим значительный ущерб».
Как сообщается на сайте управления МВД по Забайкальскому краю, региональное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество». Если вина чиновника будет доказана, ему грозит до 6 лет лишения свободы.
Как сообщается на сайте управления МВД по Забайкальскому краю, региональное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество». Если вина чиновника будет доказана, ему грозит до 6 лет лишения свободы.
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