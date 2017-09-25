Крупный пожар в Хабаровске потушен

В Хабаровске всю ночь тушили горящий цех по производству стеклопакетов.
Как сообщается на сайте ГУ МЧС по Хабаровскому краю, пожар в производственном помещении цеха по производству стеклопакетов на улице Автономной возник в воскресенье за час до полуночи (17:00 по Москве).
На тушение потребовалось почти 6 часов.
Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. В тушении были задействованы 27 человек и 10 единиц техники. Погибших и пострадавших нет. Причины возникновения пожара устанавливают сотрудники Испытательной пожарной лаборатории по Хабаровскому краю.
На тушение потребовалось почти 6 часов.
Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. В тушении были задействованы 27 человек и 10 единиц техники. Погибших и пострадавших нет. Причины возникновения пожара устанавливают сотрудники Испытательной пожарной лаборатории по Хабаровскому краю.
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