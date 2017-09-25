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    Крупный пожар в Хабаровске потушен

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    • Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
    Крупный пожар в Хабаровске потушен

    Крупный пожар в Хабаровске потушен

    Крупный пожар в Хабаровске потушен
  • Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

    • В Хабаровске всю ночь тушили горящий цех по производству стеклопакетов.

    Как сообщается на сайте ГУ МЧС по Хабаровскому краю, пожар в производственном помещении цеха по производству стеклопакетов на улице Автономной возник в воскресенье за час до полуночи (17:00 по Москве).

    На тушение потребовалось почти 6 часов.

    Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. В тушении были задействованы 27 человек и 10 единиц техники. Погибших и пострадавших нет. Причины возникновения пожара устанавливают сотрудники Испытательной пожарной лаборатории по Хабаровскому краю.

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