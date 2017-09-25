СМИ: зять и советник Трампа использовал личную почту для служебной переписки

Американские СМИ утверждают, что старший советник президента США пользовался личным почтовым ящиком для переписки с коллегами по Белому дому.
Как пишет Politico со ссылкой на источники, старший советник и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер регулярно пользовался своей частной электронной почтой, общаясь со своими коллегами в Белом доме.
Юрист Кушнера Эбби Лоуэлл уже признала, что Кушнер с января по август отправили получил некоторое количество писем со своего частного аккаунта. По словам Лоуэлл, Кушнером было принято и отправлено «менее 100 сообщений», и большая часть из них содержит ссылки на какие-либо новости, опубликованные СМИ. Адвокат также подчеркнула, что Кушнер не был инициатором данной переписки, как правило, он просто отвечал на полученные сообщения.
Напомним, использование частной электронной почты для служебной переписки в 2009–2013 во время работы на посту госсекретаря США соперницей Трампа по предвыборной гонке Хиллари Клинтон было одной самых скандальных и ключевых тем предвыборной кампании. Трамп не раз в своих выступлениях возвращался к теме «почтового скандала». Клинтон обвиняли в том, что она сделала секретную переписку уязвимой для хакеров, и в том, что, в отличие от работы с почтой на защищенном правительственном сервере, Клинтон могла сама удалять любые компрометирующие ее решения сообщения.
Проигравшая выборы Хиллари Клинтон неоднократно заявляла, что решение бывшего главы ФБР Джеймса Коми о возобновлении расследования «почтового скандала», принятое за десять дней до выборов, стоило ей президентского кресла.
Юрист Кушнера Эбби Лоуэлл уже признала, что Кушнер с января по август отправили получил некоторое количество писем со своего частного аккаунта. По словам Лоуэлл, Кушнером было принято и отправлено «менее 100 сообщений», и большая часть из них содержит ссылки на какие-либо новости, опубликованные СМИ. Адвокат также подчеркнула, что Кушнер не был инициатором данной переписки, как правило, он просто отвечал на полученные сообщения.
Напомним, использование частной электронной почты для служебной переписки в 2009–2013 во время работы на посту госсекретаря США соперницей Трампа по предвыборной гонке Хиллари Клинтон было одной самых скандальных и ключевых тем предвыборной кампании. Трамп не раз в своих выступлениях возвращался к теме «почтового скандала». Клинтон обвиняли в том, что она сделала секретную переписку уязвимой для хакеров, и в том, что, в отличие от работы с почтой на защищенном правительственном сервере, Клинтон могла сама удалять любые компрометирующие ее решения сообщения.
Проигравшая выборы Хиллари Клинтон неоднократно заявляла, что решение бывшего главы ФБР Джеймса Коми о возобновлении расследования «почтового скандала», принятое за десять дней до выборов, стоило ей президентского кресла.
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