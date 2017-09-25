В США заключенные устроили бунт в тюрьме, есть погибшие

Американские СМИ сообщили о массовых беспорядках в одной из тюрем штата Калифорния.
Как передает телеканал Fox News, бунт устроили заключенные тюрьмы, расположенной недалеко от города Сан Луис Обиспо в Калифорнии. В тюрьме содержится около 3800 заключенных. В беспорядках приняли участие примерно 160 арестантов.
По предварительной информации, один человек был убит, пострадали еще не менее 9 заключенных. Их доставили в больницу с ножевыми ранениями. О пострадавших среди охраны тюрьмы информации не поступало. Причина беспорядков устанавливается.
По предварительной информации, один человек был убит, пострадали еще не менее 9 заключенных. Их доставили в больницу с ножевыми ранениями. О пострадавших среди охраны тюрьмы информации не поступало. Причина беспорядков устанавливается.
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