Судебный детектив
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Судебный детектив

    В США заключенные устроили бунт в тюрьме, есть погибшие

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    В США заключенные устроили бунт в тюрьме, есть погибшие

    В США заключенные устроили бунт в тюрьме, есть погибшие

    Американские СМИ сообщили о массовых беспорядках в одной из тюрем штата Калифорния.

    Как передает телеканал Fox News, бунт устроили заключенные тюрьмы, расположенной недалеко от города Сан Луис Обиспо в Калифорнии. В тюрьме содержится около 3800 заключенных. В беспорядках приняли участие примерно 160 арестантов.

    По предварительной информации, один человек был убит, пострадали еще не менее 9 заключенных. Их доставили в больницу с ножевыми ранениями. О пострадавших среди охраны тюрьмы информации не поступало. Причина беспорядков устанавливается.

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