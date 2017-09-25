Установлена личность мужчины, расстрелявшего прихожан церкви в Теннесси

В полиции американского города Нэшвилл сообщили подробности происшествия со стрельбой в пригородной церкви.
Сообщение пресс-службы управления полиции Нэшвилла: «Стрелявшим в церкви является 25-летний Эмануэл Кидега Сэмсон. Он выписан из больницы, ему будут предъявлены обвинения в убийстве и попытках убийства».
О мотивации преступника по-прежнему информации нет. В полиции сообщили, что нападение произошло в воскресенье 12:15 по местному времени (19:15 по Москве). Преступник оставил свою машину с включенным мотором на парковке возле церкви и выстрелил в женщину, выходившую из ее дверей. Потом Сэмсон ворвался внутрь церкви, открыв по прихожанам беспорядочную стрельбу.
Женщина погибла, ранения получили 6 человек в церкви, а седьмой был ранен на парковке. Там нападавший бил прихожанина по голове пистолетом. При этом пистолет выстрелил, ранив Сэмсона в грудь. Сэмсон также пытался застрелиться, выстрелив себе в голову. Он был доставлен в больницу, где ему оказали медицинскую помощь, пишет ТАСС. Ведется следствие.
О мотивации преступника по-прежнему информации нет. В полиции сообщили, что нападение произошло в воскресенье 12:15 по местному времени (19:15 по Москве). Преступник оставил свою машину с включенным мотором на парковке возле церкви и выстрелил в женщину, выходившую из ее дверей. Потом Сэмсон ворвался внутрь церкви, открыв по прихожанам беспорядочную стрельбу.
Женщина погибла, ранения получили 6 человек в церкви, а седьмой был ранен на парковке. Там нападавший бил прихожанина по голове пистолетом. При этом пистолет выстрелил, ранив Сэмсона в грудь. Сэмсон также пытался застрелиться, выстрелив себе в голову. Он был доставлен в больницу, где ему оказали медицинскую помощь, пишет ТАСС. Ведется следствие.
Комментарии