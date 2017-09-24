Кусок крыла Boeing упал на автомобиль в Японии

Кусок обшивки, оторвавшийся от крыла пассажирского Boeing 777, упал на автомобиль в японской Осаке.
Часть обшивки оторвалась от самолета голландской компании KLM вскоре после вылета из международного аэропорта Кансай. Кусок весом более 4 кг упал на машину с высоты около 2,4 км.
Упавшая часть обшивки повредила крышу автомобиля и разбила заднее стекло. Две женщины, находившиеся в машине, не пострадали, отмечает The Japan Times.
Boeing 777, на борту которого находились более 320 человек, благополучно приземлился в Амстердаме. В настоящий момент компания занимается расследованием инцидента.
Упавшая часть обшивки повредила крышу автомобиля и разбила заднее стекло. Две женщины, находившиеся в машине, не пострадали, отмечает The Japan Times.
Boeing 777, на борту которого находились более 320 человек, благополучно приземлился в Амстердаме. В настоящий момент компания занимается расследованием инцидента.
Комментарии