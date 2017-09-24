Звезды сошлись
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Звезды сошлись

    Кусок крыла Boeing упал на автомобиль в Японии

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    • Фото: twitter.com
    Кусок крыла Boeing упал на автомобиль в Японии

    Кусок крыла Boeing упал на автомобиль в Японии

    Кусок крыла Boeing упал на автомобиль в Японии
  • Фото: twitter.com

    • Кусок обшивки, оторвавшийся от крыла пассажирского Boeing 777, упал на автомобиль в японской Осаке.

    Часть обшивки оторвалась от самолета голландской компании KLM вскоре после вылета из международного аэропорта Кансай. Кусок весом более 4 кг упал на машину с высоты около 2,4 км.

    Упавшая часть обшивки повредила крышу автомобиля и разбила заднее стекло. Две женщины, находившиеся в машине, не пострадали, отмечает The Japan Times.

    Boeing 777, на борту которого находились более 320 человек, благополучно приземлился в Амстердаме. В настоящий момент компания занимается расследованием инцидента.

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