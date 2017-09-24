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Звезды сошлись

    Российский корреспондент попал под обстрел в Дейр-эз-Зоре

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    Российский корреспондент попал под обстрел в Дейр-эз-Зоре

    Российский корреспондент попал под обстрел в <nobr>Дейр-эз-Зоре</nobr>

    Корреспондент РИА Новости попал под минометный обстрел у южного въезда в сирийский город Дейр-эз-Зор.

    Один из минометных снарядов разорвался возле машины корреспондента. Журналист не пострадал, однако осколками было разбито стекло и поврежден корпус автомобиля.

    Как отмечает РИА Новости, в момент обстрела сотрудник агентства находился рядом с офицерами сирийской армии.

    Инцидент произошел в квартале Бхелие, у южного въезда в город. Боевиками был обстрелян район, где находятся два продовольственных магазина. К счастью, никто из военных и гражданских не получил ранения.

    смотретьМинобороны: Дейр-эз-Зор будет освобожден в ближайшую неделю
    Минобороны: Дейр-эз-Зор будет освобожден в ближайшую неделю
    Напомним, в начале сентября сирийским военным удалось деблокировать Дейр-эз-Зор и прорвать более чем трехлетнюю блокаду города со стороны запрещенного «Исламского государства». Правительственные войска при поддержке российской авиации форсировали Евфрат в районе города, выбили боевиков из ряда населенных пунктов и теперь развивают наступление.

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