Российский корреспондент попал под обстрел в Дейр-эз-Зоре

Корреспондент РИА Новости попал под минометный обстрел у южного въезда в сирийский город
Дейр-эз-Зор.
Один из минометных снарядов разорвался возле машины корреспондента. Журналист не пострадал, однако осколками было разбито стекло и поврежден корпус автомобиля.
Как отмечает РИА Новости, в момент обстрела сотрудник агентства находился рядом с офицерами сирийской армии.
Инцидент произошел в квартале Бхелие, у южного въезда в город. Боевиками был обстрелян район, где находятся два продовольственных магазина. К счастью, никто из военных и гражданских не получил ранения.
Напомним, в начале сентября сирийским военным удалось деблокировать Дейр-эз-Зор и прорвать более чем трехлетнюю блокаду города со стороны запрещенного «Исламского государства». Правительственные войска при поддержке российской авиации форсировали Евфрат в районе города, выбили боевиков из ряда населенных пунктов и теперь развивают наступление.
Как отмечает РИА Новости, в момент обстрела сотрудник агентства находился рядом с офицерами сирийской армии.
Инцидент произошел в квартале Бхелие, у южного въезда в город. Боевиками был обстрелян район, где находятся два продовольственных магазина. К счастью, никто из военных и гражданских не получил ранения.
Напомним, в начале сентября сирийским военным удалось деблокировать Дейр-эз-Зор и прорвать более чем трехлетнюю блокаду города со стороны запрещенного «Исламского государства». Правительственные войска при поддержке российской авиации форсировали Евфрат в районе города, выбили боевиков из ряда населенных пунктов и теперь развивают наступление.
Комментарии