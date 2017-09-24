«Зенит» в гостях разделался с «Краснодаром»

Встреча, проходившая в Краснодаре, закончилась со счетом 2:0 в пользу гостей с берегов Невы.Вперед «Зенит» вышел на 30-й минуте, когда точный удар нанес Александр Ерохин. А всего через шесть минут Дмитрий Полоз удвоил преимущество петербуржцев.Петербургский «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 27 баллами. «Краснодар» занимает третью строчку с 21 очком в активе.