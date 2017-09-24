Звезды сошлись
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Звезды сошлись

    «Зенит» в гостях разделался с «Краснодаром»

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    • Фото: РИА Новости, Виталий Тимкив
    «Зенит» в гостях разделался с «Краснодаром»

    «Зенит» в гостях разделался с «Краснодаром»

    «Зенит» в гостях разделался с «Краснодаром»
  • Фото: РИА Новости, Виталий Тимкив

    • Петербургский «Зенит» уверенно переиграл «Краснодар» в матче 11-го тура чемпионата России.

    Встреча, проходившая в Краснодаре, закончилась со счетом 2:0 в пользу гостей с берегов Невы.

    Вперед «Зенит» вышел на 30-й минуте, когда точный удар нанес Александр Ерохин. А всего через шесть минут Дмитрий Полоз удвоил преимущество петербуржцев.

    Петербургский «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 27 баллами. «Краснодар» занимает третью строчку с 21 очком в активе.




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