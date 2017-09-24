«Зенит» в гостях разделался с «Краснодаром»

Петербургский «Зенит» уверенно переиграл «Краснодар» в матче
11-го тура чемпионата России.
Встреча, проходившая в Краснодаре, закончилась со счетом 2:0 в пользу гостей с берегов Невы.
Вперед «Зенит» вышел на 30-й минуте, когда точный удар нанес Александр Ерохин. А всего через шесть минут Дмитрий Полоз удвоил преимущество петербуржцев.
Петербургский «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 27 баллами. «Краснодар» занимает третью строчку с 21 очком в активе.
Вперед «Зенит» вышел на 30-й минуте, когда точный удар нанес Александр Ерохин. А всего через шесть минут Дмитрий Полоз удвоил преимущество петербуржцев.
Петербургский «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 27 баллами. «Краснодар» занимает третью строчку с 21 очком в активе.
GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @zenit_spb#НашФутбол #РФПЛ. 11-й тур. #КраснодарЗенит 0:1 30’ Александр Ерохин pic.twitter.com/8p49paXua5— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 24 сентября 2017 г.
GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @zenit_spb#НашФутбол #РФПЛ. 11-й тур. #КраснодарЗенит 0:2 36’ Дмитрий Полоз pic.twitter.com/EAvGyA6rGH— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 24 сентября 2017 г.
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