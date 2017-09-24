На авиашоу в Италии разбился истребитель: видео

Истребитель итальянских ВВС потерпел крушение во время шоу в районе итальянского города Террачина.
Авиакатастрофа произошла на глазах у многочисленных зрителей. Самолет Eurofighter Typhoon, выполняя один из заключительных пунктов программы, врезался в воду.
Пилот истребителя не успел катапультироваться. Тело 36-летнего летчика было обнаружено спустя 1,5 часа после катастрофы.
Как сообщает РИА Новости, сначала авиашоу было прервано, а потом и вовсе прекращено.
Пилот истребителя не успел катапультироваться. Тело 36-летнего летчика было обнаружено спустя 1,5 часа после катастрофы.
Как сообщает РИА Новости, сначала авиашоу было прервано, а потом и вовсе прекращено.
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