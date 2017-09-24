Звезды сошлись
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Звезды сошлись
    На авиашоу в Италии разбился истребитель: видео. Италия, авиационные катастрофы и происшествия, армии мира. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа авиашоу в Италии разбился истребитель: видео

    На авиашоу в Италии разбился истребитель: видео

    1 комментарий
    • Фото: @NicoEsp72 / twitter.com
    На авиашоу в Италии разбился истребитель: видео

    На авиашоу в Италии разбился истребитель: видео

    На авиашоу в Италии разбился истребитель: видео
    • Фото: @NicoEsp72 / twitter.com

      • Истребитель итальянских ВВС потерпел крушение во время шоу в районе итальянского города Террачина.

      Авиакатастрофа произошла на глазах у многочисленных зрителей. Самолет Eurofighter Typhoon, выполняя один из заключительных пунктов программы, врезался в воду.

      Пилот истребителя не успел катапультироваться. Тело 36-летнего летчика было обнаружено спустя 1,5 часа после катастрофы.

      Как сообщает РИА Новости, сначала авиашоу было прервано, а потом и вовсе прекращено.

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