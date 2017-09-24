Мэр Лондона назвал «неправильным» возможный визит Трампа в Великобританию

Мэр Лондона Садик Хан заявил, что считает возможный визит Трампа в США «неправильным».
Как пишет газета Guardian, Садик Хан не раз призывал отменить визит Трампа в Великобританию. В последнем интервью изданию мэр Лондона заявил, что мог бы пригласить главу США встретиться со своей семьей и с проживающими в Лондоне мусульманами, однако ни тем, ни другим это бы не понравилось.
Напомним, премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй пригласила Дональда Трампа в Великобританию в январе 2017 года, через семь дней после его инаугурации. Приглашение возмутило британских политиков и общественность. В столице страны даже прошли митинги против визита Трампа.
Между тем СМИ уже несколько раз сообщали о переносе или отмене визита Трампа, однако пресс-служба Терезы Мэй опровергала эти сообщения. По некоторым данным, глава США все-таки посетит Великобританию до конца этого года. Впрочем, сам Трамп не намерен ехать в Соединенное Королевство до тех пор, пока ему не обеспечат там теплый прием.
Напомним, премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй пригласила Дональда Трампа в Великобританию в январе 2017 года, через семь дней после его инаугурации. Приглашение возмутило британских политиков и общественность. В столице страны даже прошли митинги против визита Трампа.
Между тем СМИ уже несколько раз сообщали о переносе или отмене визита Трампа, однако пресс-служба Терезы Мэй опровергала эти сообщения. По некоторым данным, глава США все-таки посетит Великобританию до конца этого года. Впрочем, сам Трамп не намерен ехать в Соединенное Королевство до тех пор, пока ему не обеспечат там теплый прием.
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