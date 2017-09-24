Экс-вратаря сборной СССР Толмачёва могла зарезать 55-летняя дочь

По подозрению в убийстве задержана
55-летняя дочь хоккеиста Виктора Толмачёва. Ей предъявлено обвинение в убийстве.
На теле бывшего вратаря хоккейной сборной СССР Виктора Толмачёва обнаружено семь колото-резаных ранений груди, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
В полицию обратилась бывшая жена Толмачёва, отметив, что он уже больше недели не выходит на связь. Полицейские приехали в квартиру хоккеиста на Открытом шоссе в Москве и обнаружили его тело.
Источник в полиции заявил, что убитый мог пролежать в квартире длительное время, так как на нем были зафиксированы гнилостные изменения. Тело было накрыто брезентовой тканью. По другим данным, которые ранее озвучили в СК РФ, убийство могло произойти не позднее 22 сентября, и на теле насчитали всего два удара ножом.
По подозрению в убийстве задержана 55-летняя дочь хоккеиста.
Толмачёв провел 10 матчей за сборную СССР, до 1962 года играл в команде СКА ( Калинин), затем — за ЦСКА и воскресенский «Химик», становился чемпионом Советского Союза.
В полицию обратилась бывшая жена Толмачёва, отметив, что он уже больше недели не выходит на связь. Полицейские приехали в квартиру хоккеиста на Открытом шоссе в Москве и обнаружили его тело.
Источник в полиции заявил, что убитый мог пролежать в квартире длительное время, так как на нем были зафиксированы гнилостные изменения. Тело было накрыто брезентовой тканью. По другим данным, которые ранее озвучили в СК РФ, убийство могло произойти не позднее 22 сентября, и на теле насчитали всего два удара ножом.
По подозрению в убийстве задержана 55-летняя дочь хоккеиста.
Толмачёв провел 10 матчей за сборную СССР, до 1962 года играл в команде СКА ( Калинин), затем — за ЦСКА и воскресенский «Химик», становился чемпионом Советского Союза.
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