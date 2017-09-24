Итоги недели
ТВ-Эфир
Итоги недели

    Экс-вратаря сборной СССР Толмачёва могла зарезать 55-летняя дочь

    комментировать
    • Фото: РИА Новости, Долягин
    <nobr>Экс-вратаря</nobr> сборной СССР Толмачёва могла зарезать <nobr>55-летняя</nobr> дочь

    Экс-вратаря сборной СССР Толмачёва могла зарезать 55-летняя дочь

    <nobr>Экс-вратаря</nobr> сборной СССР Толмачёва могла зарезать <nobr>55-летняя</nobr> дочь
  • Фото: РИА Новости, Долягин

    • По подозрению в убийстве задержана 55-летняя дочь хоккеиста Виктора Толмачёва. Ей предъявлено обвинение в убийстве.

    На теле бывшего вратаря хоккейной сборной СССР Виктора Толмачёва обнаружено семь колото-резаных ранений груди, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

    В полицию обратилась бывшая жена Толмачёва, отметив, что он уже больше недели не выходит на связь. Полицейские приехали в квартиру хоккеиста на Открытом шоссе в Москве и обнаружили его тело.

    Источник в полиции заявил, что убитый мог пролежать в квартире длительное время, так как на нем были зафиксированы гнилостные изменения. Тело было накрыто брезентовой тканью. По другим данным, которые ранее озвучили в СК РФ, убийство могло произойти не позднее 22 сентября, и на теле насчитали всего два удара ножом.

    По подозрению в убийстве задержана 55-летняя дочь хоккеиста.

    Толмачёв провел 10 матчей за сборную СССР, до 1962 года играл в команде СКА ( Калинин), затем — за ЦСКА и воскресенский «Химик», становился чемпионом Советского Союза.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru