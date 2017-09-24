Путин пообещал списать долги ряду регионов России

На этой неделе президент РФ объявил о начале новой программы реструктуризации долгов регионов, которая призвана ускорить экономический рост.
Мандаты доверия, полученные на выборах, нужно подтвердить трудом, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к избранным губернаторам. Путин отметил, что большинство губернаторов получили более 60% губернаторов — как опытных и избранных не в первый раз, так и молодых. Чтобы ускорить экономический рост, было решено реструктурировать долги регионов бюджету.
Анатолий Артамонов, губернатор Калужской области: «Только для Калужской области это 15,7 миллиардов рублей примерно высвобождается ресурсов, которые мы в течение ближайших двух лет можем направить на социально-экономическое развитие нашего региона».
Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края: «И для нас это очень принципиально сегодня. В первую очередь, это, конечно, детские сады, это школы, это поликлиники. И сегодня это нужно делать, сегодня их нужно строить, в противном случае, в школах 50-летней, 60-летней давности мы уже не сможем сегодня говорить о современных способах образования, методиках, тех достижениях научно-технического прогресса, которым наши дети должны сегодня овладевать в современных школах».
Программа будет работать от 7 до 12 лет, но попадут в нее только те, кто сможет собрать в следующем году налогов и неналоговых поступлений выше уровня инфляции.
Анатолий Артамонов, губернатор Калужской области: «Только для Калужской области это 15,7 миллиардов рублей примерно высвобождается ресурсов, которые мы в течение ближайших двух лет можем направить на социально-экономическое развитие нашего региона».
Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края: «И для нас это очень принципиально сегодня. В первую очередь, это, конечно, детские сады, это школы, это поликлиники. И сегодня это нужно делать, сегодня их нужно строить, в противном случае, в школах 50-летней, 60-летней давности мы уже не сможем сегодня говорить о современных способах образования, методиках, тех достижениях научно-технического прогресса, которым наши дети должны сегодня овладевать в современных школах».
Программа будет работать от 7 до 12 лет, но попадут в нее только те, кто сможет собрать в следующем году налогов и неналоговых поступлений выше уровня инфляции.
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