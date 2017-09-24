Тихая охота: как пойти за грибами и вернуться живым

В этом году после прохладного лета и постоянных дождей отмечают небывалый грибной урожай. Народ массово отправился на тихую охоту, и в результате за последние три дня в поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» поступило более 100 сигналов о пропавших в лесах людях.

Григорий Сергеев, председатель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»: «По нашей статистике, например, в прошлом году у нас было 813 заявок на природную среду по Московскому региону. Из 813 больше 150 мы не смогли найти или нашли погибшими. То есть фактически 20% не выходят из леса из леса живыми».



Пенсионера Алексея Елисеева ищут уже две недели. Случай почти хрестоматийный: ушел рано утром и не вернулся.



Дарья Елисеева, дочь пропавшего грибника: «Он очень страстный грибник плюс профессиональный охотник. Мы жили в Приморском крае, он военный и очень часто ходил на охоту по тайге. Он настолько хорошо ориентировался, что выходил ровно в том месте, где заходил».



Пропавшего грибника искали в лесах, в соседних селах, и только сейчас забрезжил лучик надежды: жительница одного из населенных пунктов сообщила, что в тамошних местах недавно появился бродяга с похожей внешностью, который живет в лесу, а за едой приходит в деревню. В ближайшее время добровольцы отправятся проверять информацию.



Спасатели говорят, что больше всего шансов выжить у тех, кто в лес отправился с мобильным телефоном. Ведь экстренный вызов можно осуществить, даже если нет сигнала сотовой связи.



Впрочем, не заблудиться в лесу — не значит выжить. Опасность в себе таят и сами грибы. Так, в грибном Воронеже каждую осень в больницы поступают десятки пациентов с отравлением, среди них есть и дети.



Александр Сертаков, завцентром острых отравлений: «К сожалению, детей кормят грибами, что в общем-то делать запрещено, потому что у детей ферментная система, способная к их перевариванию, формируется только к 12–14 годам. Грибы — сама по себе тяжелая пища, и у детей может быть отравление даже нормальными, съедобными грибами».



Чтобы отравиться поганкой, достаточно съесть четверть шапочки, говорят врачи. А главная проблема — народ городской в лесных дарах не разбирается, домой несут все, что нашли.



Валерий Бунин, житель села Елец-Лозовка: «Есть вот подберезовик, а есть такой же, но поганка! Городские собирают ее. Есть белый гриб, а есть похожий, но с припушкой — это тоже поганка. А этим грибникам — без разницы, гриб и гриб».



Осень только началась, а число пострадавших от грибного сезона уже превышает все цифры прошлого года. Ежедневно по всей стране пропадают десятки грибников, большинство из которых просто не позаботились о своей безопасности заранее. Волонтеры спасательных отрядов работают круглосуточно. Причем на поиски одного человека добровольцы тратят порой десятки тысяч своих рублей. Так что, собираясь в лес, человеку стоило бы ознакомиться с простыми правилами выживания, а заодно помнить, что можно есть все грибы, но некоторые только один раз.



Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Светланы Гордеевой.

