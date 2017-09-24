В Москве убит известный советский хоккейный вратарь Виктор Толмачёв

Советский хоккейный вратарь Виктор Толмачёв обнаружен убитым в своей московской квартире.
Тело советского хоккейного вратаря Виктора Толмачёва с признаками насильственной смерти нашли в квартире на Открытом шоссе в Москве. В убийстве подозревается дочь хоккеиста. Она задержана, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В СК РФ подтвердили факт задержания. Следователи уже предъявили 55-летней дочери хоккеиста обвинение в убийстве. По предварительным данным, женщина зарезала 78-летнего отца ножом.
Юлия Иванова, старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве: «По данным следствия, не позднее 22 сентября женщина 1962 года рождения в квартире дома на Открытом шоссе нанесла мужчине 1939 года рождения не менее двух ударов ножом в области грудной клетки».
Толмачёв провел 10 матчей за сборную СССР, до 1962 года играл в команде СКА ( Калинин), затем — за ЦСКА и воскресенский «Химик», становился чемпионом Советского Союза.
В СК РФ подтвердили факт задержания. Следователи уже предъявили 55-летней дочери хоккеиста обвинение в убийстве. По предварительным данным, женщина зарезала 78-летнего отца ножом.
Юлия Иванова, старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве: «По данным следствия, не позднее 22 сентября женщина 1962 года рождения в квартире дома на Открытом шоссе нанесла мужчине 1939 года рождения не менее двух ударов ножом в области грудной клетки».
Толмачёв провел 10 матчей за сборную СССР, до 1962 года играл в команде СКА ( Калинин), затем — за ЦСКА и воскресенский «Химик», становился чемпионом Советского Союза.
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