Глава МИД Ирана ответил на слова Трампа о «позорной» ядерной сделке

Глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что его страна может ускорить свою ядерную программу, если США решат выйти из соглашения по атому.
Иранский министр подчеркнул, что у его страны «есть ряд возможностей», в том числе возвращение к ядерной программе «в более быстром темпе». При этом Зариф подчеркнул, что программа останется мирной, однако будут сняты некоторые ограничения.
Также, комментируя заявление Дональда Трампа о возможном отказе США от ядерной сделки, глава МИД Ирана заявил, что Вашингтон поставил под вопрос собственный авторитет при заключении международных соглашений.
Джавад Зариф, министр иностранных дел Ирана: «Семь докладов МАГАТЭ показали, что Иран является партнером, на которого можно положиться. Надеюсь, США пересмотрят свою позицию и покажут, что на них тоже можно положиться».
Кроме того, Зариф в интервью CNN сообщил, что Иране не собирается отказываться от разработки ракет, так как Исламской республике необходимо заботиться о своей безопасности.
Напомним, Дональд Трамп, выступая на 72-й сессии Генассамблеи ООН, заявил, что считает «позором» ядерную сделку с Тегераном, назвав при этом Иран «страной-изгоем, которая экспортирует насилие, кровопролитие и хаос».
Иран и «шестерка» международных посредников в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании проблемы иранского ядерной программы. После этого начался процесс постепенного снятия с Тегерана санкций.
Также, комментируя заявление Дональда Трампа о возможном отказе США от ядерной сделки, глава МИД Ирана заявил, что Вашингтон поставил под вопрос собственный авторитет при заключении международных соглашений.
Джавад Зариф, министр иностранных дел Ирана: «Семь докладов МАГАТЭ показали, что Иран является партнером, на которого можно положиться. Надеюсь, США пересмотрят свою позицию и покажут, что на них тоже можно положиться».
Кроме того, Зариф в интервью CNN сообщил, что Иране не собирается отказываться от разработки ракет, так как Исламской республике необходимо заботиться о своей безопасности.
Напомним, Дональд Трамп, выступая на 72-й сессии Генассамблеи ООН, заявил, что считает «позором» ядерную сделку с Тегераном, назвав при этом Иран «страной-изгоем, которая экспортирует насилие, кровопролитие и хаос».
Иран и «шестерка» международных посредников в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании проблемы иранского ядерной программы. После этого начался процесс постепенного снятия с Тегерана санкций.
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