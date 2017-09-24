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Новые русские сенсации

    Глава МИД Ирана ответил на слова Трампа о «позорной» ядерной сделке

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    Глава МИД Ирана ответил на слова Трампа о «позорной» ядерной сделке

    Глава МИД Ирана ответил на слова Трампа о «позорной» ядерной сделке

    Глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что его страна может ускорить свою ядерную программу, если США решат выйти из соглашения по атому.

    Иранский министр подчеркнул, что у его страны «есть ряд возможностей», в том числе возвращение к ядерной программе «в более быстром темпе». При этом Зариф подчеркнул, что программа останется мирной, однако будут сняты некоторые ограничения.

    Также, комментируя заявление Дональда Трампа о возможном отказе США от ядерной сделки, глава МИД Ирана заявил, что Вашингтон поставил под вопрос собственный авторитет при заключении международных соглашений.

    Джавад Зариф, министр иностранных дел Ирана: «Семь докладов МАГАТЭ показали, что Иран является партнером, на которого можно положиться. Надеюсь, США пересмотрят свою позицию и покажут, что на них тоже можно положиться».

    Кроме того, Зариф в интервью CNN сообщил, что Иране не собирается отказываться от разработки ракет, так как Исламской республике необходимо заботиться о своей безопасности.

    смотретьТрамп выступил с воинственной речью в ООН
    Трамп выступил с воинственной речью в ООН
    Напомним, Дональд Трамп, выступая на 72-й сессии Генассамблеи ООН, заявил, что считает «позором» ядерную сделку с Тегераном, назвав при этом Иран «страной-изгоем, которая экспортирует насилие, кровопролитие и хаос».

    Иран и «шестерка» международных посредников в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании проблемы иранского ядерной программы. После этого начался процесс постепенного снятия с Тегерана санкций.

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