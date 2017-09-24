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Новые русские сенсации

    В Екатеринбурге женщины сорвались с 7-го этажа, спасаясь из горящей квартиры

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    В Екатеринбурге женщины сорвались с 7-го этажа, спасаясь из горящей квартиры

    В Екатеринбурге женщины сорвались с <nobr>7-го</nobr> этажа, спасаясь из горящей квартиры

    Две женщины пострадали при пожаре в девятиэтажном доме в Екатеринбурге.

    Пожар вспыхнул сегодня днем в одной из квартир, расположенных на седьмом этаже. В этот момент в квартире находились мужчина, две женщины и шестимесячный ребенок.

    Женщины попытались выбраться из пылающей квартиры, но сорвались с седьмого этажа. Они получили серьезные травмы и были доставлены в больницу.

    Мужчина же смог спасти ребенка, перебравшись вместе с ним на шестой этаж. Сейчас их жизням и здоровью ничего не угрожает, передает ТАСС. Всего из загоревшегося дома были эвакуированы 30 человек.

    По предварительным данным, в загоревшейся квартире проходило застолье. Возгорание произошло из-за упавшего на пол окурка.

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