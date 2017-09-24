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    Спортсмен погиб на турнире по конному троеборью

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    • Фото: ecuriemgd.com
    Спортсмен погиб на турнире по конному троеборью

    Спортсмен погиб на турнире по конному троеборью

    Спортсмен погиб на турнире по конному троеборью
  • Фото: ecuriemgd.com

    • Французский троеборец Максим Дебост получил смертельную травму на соревнованиях.

    Трагедия произошла во время турнира по конному троеборью во французском Шатобриане. Во время дисциплины кросс Дебост и его конь не смогли преодолеть препятствие. В результате Дебост упал и получил смертельную травму. Животное в результате инцидента не пострадало.

    После трагедии соревнования были отменены. Полиция начала расследование произошедшего.

    Как отметили в Международной федерации конного спорта, гибель Дебоста стала настоящей трагедией. При этом подчеркивается, что погибший спортсмен был очень опытным всадником, который соревновался на международном уровне последние 12 лет.

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