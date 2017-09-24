Спортсмен погиб на турнире по конному троеборью

Французский троеборец Максим Дебост получил смертельную травму на соревнованиях.
Трагедия произошла во время турнира по конному троеборью во французском Шатобриане. Во время дисциплины кросс Дебост и его конь не смогли преодолеть препятствие. В результате Дебост упал и получил смертельную травму. Животное в результате инцидента не пострадало.
После трагедии соревнования были отменены. Полиция начала расследование произошедшего.
Как отметили в Международной федерации конного спорта, гибель Дебоста стала настоящей трагедией. При этом подчеркивается, что погибший спортсмен был очень опытным всадником, который соревновался на международном уровне последние 12 лет.
После трагедии соревнования были отменены. Полиция начала расследование произошедшего.
Как отметили в Международной федерации конного спорта, гибель Дебоста стала настоящей трагедией. При этом подчеркивается, что погибший спортсмен был очень опытным всадником, который соревновался на международном уровне последние 12 лет.
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