Украинские военные обвинили Apple в «пророссийской» рекламе

Украинские военные потребовали от компании Apple снять новый рекламный ролик без словосочетания «русский киборг» в тексте.
Украинские силовики потребовали письменного извинения от корпорации Apple за их новую рекламу. Военных не устроило, что российский телеведущий Дмитрий Игнатов, снявшийся в ролике, назвал себя на видео «русским киборгом». У Игнатова нет одной ноги, и он пользуется протезом.
Словосочетание «русский киборг» вызвало возмущение у украинских военных, так как киборгами в стране называют силовиков, принимавших участие в боевых действиях в аэропорту Донецка в конце 2014-начале 2015 года. Военные сочли такую рекламу «сознательной или бессознательной» поддержкой России и записали собственный ролик, передает сайт Вести.Ru.
Словосочетание «русский киборг» вызвало возмущение у украинских военных, так как киборгами в стране называют силовиков, принимавших участие в боевых действиях в аэропорту Донецка в конце 2014-начале 2015 года. Военные сочли такую рекламу «сознательной или бессознательной» поддержкой России и записали собственный ролик, передает сайт Вести.Ru.
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