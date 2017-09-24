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    МЧС предупредило фермеров Воронежа об опасных заморозках

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    МЧС предупредило фермеров Воронежа об опасных заморозках

    МЧС предупредило фермеров Воронежа об опасных заморозках

    Спасатели объявили штормовое предупреждение в Воронежской области на понедельник из-за заморозков до минус 1 градуса.

    В воронежском управлении МЧС получили от синоптиков штормовое предупреждение о заморозках. Температура за несколько часов упадет почти на 20 градусов, передает РИА Новости.

    МЧС Воронежской области: «От Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды получено штормовое предупреждение: ночью и утром 25 сентября в низких местах Воронежской области ожидается опасное агрометеорологическое явление — заморозки до 1 градуса».

    Накануне первые заморозки ударили и в Московской области. При этом синоптики предупредили, что в ближайшие сутки резкие перепады температуры продолжаться.

    Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, комментируя сбор урожая в этом году и природные катаклизмы, отметил, что «начиналось все не очень хорошо», но теперь наблюдаются «просто идеальные погодные условия для того, чтобы собирать урожай».

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