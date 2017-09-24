Переживший покушение министр ДНР назвал Украину страной террористов

Министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев, на которого накануне было совершено покушение, сравнил современную Украину с запрещенным «Исламским государством».
По словам Тимофеева, Киев применяет тактику террористов, используя подрывы и диверсии.
Александр Тимофеев, министр доходов и сборов ДНР: «Комментировать действия страны Украина иногда тяжело. Тот, кто стал на путь террора — сам становится террористом. На сегодняшний день государство Украина — это страна террористов. У них методы ведения войны точно такие же, как у ИГИЛ — подрывы, диверсии, попытки отравления».
Также Тимофеев назвал покушение на себя терактом и заявил: «Не дождетесь!», передает «Первый Республиканский».
Напомним, накануне, 23 сентября, неизвестные в Донецке подорвали автомобиль министра доходов и сборов ДНР. Вместе с Тимофеевым пострадали еще семь человек. Сейчас жизни и здоровью министра ничто не угрожает.
Александр Тимофеев, министр доходов и сборов ДНР: «Комментировать действия страны Украина иногда тяжело. Тот, кто стал на путь террора — сам становится террористом. На сегодняшний день государство Украина — это страна террористов. У них методы ведения войны точно такие же, как у ИГИЛ — подрывы, диверсии, попытки отравления».
Также Тимофеев назвал покушение на себя терактом и заявил: «Не дождетесь!», передает «Первый Республиканский».
Напомним, накануне, 23 сентября, неизвестные в Донецке подорвали автомобиль министра доходов и сборов ДНР. Вместе с Тимофеевым пострадали еще семь человек. Сейчас жизни и здоровью министра ничто не угрожает.
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