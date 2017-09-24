Новые русские сенсации
ТВ-Эфир
Новые русские сенсации

    Переживший покушение министр ДНР назвал Украину страной террористов

    3 комментария
    Переживший покушение министр ДНР назвал Украину страной террористов

    Переживший покушение министр ДНР назвал Украину страной террористов

    Переживший покушение министр ДНР назвал Украину страной террористов

    Министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев, на которого накануне было совершено покушение, сравнил современную Украину с запрещенным «Исламским государством».

    По словам Тимофеева, Киев применяет тактику террористов, используя подрывы и диверсии.

    Александр Тимофеев, министр доходов и сборов ДНР: «Комментировать действия страны Украина иногда тяжело. Тот, кто стал на путь террора — сам становится террористом. На сегодняшний день государство Украина — это страна террористов. У них методы ведения войны точно такие же, как у ИГИЛ — подрывы, диверсии, попытки отравления».

    Также Тимофеев назвал покушение на себя терактом и заявил: «Не дождетесь!», передает «Первый Республиканский».

    Напомним, накануне, 23 сентября, неизвестные в Донецке подорвали автомобиль министра доходов и сборов ДНР. Вместе с Тимофеевым пострадали еще семь человек. Сейчас жизни и здоровью министра ничто не угрожает.

    Новости по теме

    Кризис на Украине

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru