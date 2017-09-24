Победитель Московского марафона рассказал о подготовке к забегу

Самый массовый забег по живописным местам столицы собрал более 30 тысяч человек. Московский марафон, предлагающий участникам две дистанции, прошел по центральным улицам столицы.
«Все преодолимо, когда у тебя есть цель», — таков девиз Московского марафона. 27-летняя Наталья не может ходить, но побеждать это ей не мешает. Она уже была первой на марафонских дистанциях в Сеуле и Берлине. Теперь девушка вышла на старт в российской столице.
Наталья Кочарова, участница Московского марафона: «Это каждый раз преодоление себя. Ты бежишь по трассе. Думаешь, все, я это делать не буду больше. А потом финиш. И это чувство усталости, эйфории, что ты это преодолел. Хочешь испытывать снова и снова».
Взору тех, кто решил пробежать 42 километра, предстали красивейшие виды. В 2013 году, когда прошел первый Московский марафон, участников насчитывалось не более 6 тысяч. Сейчас их уже 30 тысяч. Как выяснила корреспондент Дина Иванова, лучший результат показал Артём Алексеев, причем второй год подряд. В этот раз, правда, собственный же рекорд он не побил, но результатом все равно доволен.
Артём Алексеев, победитель Московского марафона: «Дистанция далась тяжелее, чем в том году. Так как с 24-го километра я бежал один. Был сильный ветер, подъемы дают о себе знать. У меня подготовки в этом году было гораздо меньше, чем в прошлом. И тем, что я показал сейчас, я очень доволен».
Большинство участников марафона бегут не на результат, а ради удовольствия. Цифры для них не столь важны. Для многих просто финишировать на такой дистанции — уже достижение.
Наталья Кочарова, участница Московского марафона: «Это каждый раз преодоление себя. Ты бежишь по трассе. Думаешь, все, я это делать не буду больше. А потом финиш. И это чувство усталости, эйфории, что ты это преодолел. Хочешь испытывать снова и снова».
Взору тех, кто решил пробежать 42 километра, предстали красивейшие виды. В 2013 году, когда прошел первый Московский марафон, участников насчитывалось не более 6 тысяч. Сейчас их уже 30 тысяч. Как выяснила корреспондент Дина Иванова, лучший результат показал Артём Алексеев, причем второй год подряд. В этот раз, правда, собственный же рекорд он не побил, но результатом все равно доволен.
Артём Алексеев, победитель Московского марафона: «Дистанция далась тяжелее, чем в том году. Так как с 24-го километра я бежал один. Был сильный ветер, подъемы дают о себе знать. У меня подготовки в этом году было гораздо меньше, чем в прошлом. И тем, что я показал сейчас, я очень доволен».
Большинство участников марафона бегут не на результат, а ради удовольствия. Цифры для них не столь важны. Для многих просто финишировать на такой дистанции — уже достижение.
В столице прошел Московский марафон. Он собрал более 30 тысяч человек из 70 стран. В этом году в забеге впервые участвовали спортсмены на колясках.Posted by НТВ on Sunday, 24 September 2017
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