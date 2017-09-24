Меркель, Шульц и Штайнмайер проголосовали на выборах в бундестаг

Германия выбирает новый состав парламента. На 630 мест в бундестаге претендуют 42 партии. Это рекорд с момента объединения страны. Первые лица государства уже проголосовали. Свой гражданский долг исполнили канцлер Ангела Меркель,
социал-демократ Мартин Шульц и президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.
В Берлине на избирательный участок, расположенный на территории университета имени Гумбольдта, Ангела Меркель приехала и проголосовала днем вместе с мужем Иоахимом Зауэром. Появление канцлера вызвало небывалый интерес СМИ. К ее прибытию участок был почти полностью забит репортерами.
Меркель, одетая в коралловый пиджак, пребывала в приподнятом настроении, с ее лица не сходила легкая улыбка. Опустив бюллетеню в урну, канцлер спешно покинула помещение, оставив без внимания просьбы сделать заявление для прессы.
Кандидат в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц свой гражданский долг исполнил еще утром. Он и его супруга проголосовали в городе Вюрзелене.
Мартин Шульц, кандидат в канцлеры Германии от Социал-демократической партии: «За несколько дней до выборов и даже сегодня есть еще много людей, которые не определились со своими избирательными предпочтениями. Поэтому я надеюсь, что они проголосуют, в том числе в пользу нас».
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер проголосовал в берлинском районе Целендорф. По информации местной прессы, ему пришлось отстоять очередь, чтобы исполнить свой гражданский долг. Сообщается, что политик покорно ждал и активно общался с другими избирателями.
По итогам выборов в бундестаг станет известно, кто возглавит правительство и займет пост канцлера. Подробности — в материале обозревателя НТВ Владимира Кондратьева.
Меркель, одетая в коралловый пиджак, пребывала в приподнятом настроении, с ее лица не сходила легкая улыбка. Опустив бюллетеню в урну, канцлер спешно покинула помещение, оставив без внимания просьбы сделать заявление для прессы.
Кандидат в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц свой гражданский долг исполнил еще утром. Он и его супруга проголосовали в городе Вюрзелене.
Мартин Шульц, кандидат в канцлеры Германии от Социал-демократической партии: «За несколько дней до выборов и даже сегодня есть еще много людей, которые не определились со своими избирательными предпочтениями. Поэтому я надеюсь, что они проголосуют, в том числе в пользу нас».
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер проголосовал в берлинском районе Целендорф. По информации местной прессы, ему пришлось отстоять очередь, чтобы исполнить свой гражданский долг. Сообщается, что политик покорно ждал и активно общался с другими избирателями.
По итогам выборов в бундестаг станет известно, кто возглавит правительство и займет пост канцлера. Подробности — в материале обозревателя НТВ Владимира Кондратьева.
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