В ДНР обвинили Украину в использовании беспилотников с осколочными боеприпасами

В ДНР заявили, что украинские военные вопреки минским договоренностям активизировали применение беспилотников.
Как заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, силовики используют и беспилотники, оснащенные осколочными гранатами и кумулятивными зарядами.
Эдуард Басурин, заместитель командующего оперативным командованием ДНР: «В последнее время активизировалось применение украинскими военнослужащими беспилотных летательных аппаратов, в том числе — кустарного производства. При этом БЛА могут оснащаться как осколочными гранатами, так и кумулятивными зарядами».
Так, по его словам, за последние дни дежурными средствами ПВО были уничтожены два боевых беспилотника. Уничтожение летательных аппаратов сопровождалось детонацией взрывчатых веществ.
Кроме того, Басурин заявил, что за прошедшие сутки по окрестностям Донецка и южным селам ДНР было выпущено свыше 40 мин и снарядов. Украинские силовики применяли артиллерию, минометы, БМП, а также различные виды гранатометов и стрелкового оружия, сообщает «Донецкое агентство новостей».
Эдуард Басурин, заместитель командующего оперативным командованием ДНР: «В последнее время активизировалось применение украинскими военнослужащими беспилотных летательных аппаратов, в том числе — кустарного производства. При этом БЛА могут оснащаться как осколочными гранатами, так и кумулятивными зарядами».
Так, по его словам, за последние дни дежурными средствами ПВО были уничтожены два боевых беспилотника. Уничтожение летательных аппаратов сопровождалось детонацией взрывчатых веществ.
Кроме того, Басурин заявил, что за прошедшие сутки по окрестностям Донецка и южным селам ДНР было выпущено свыше 40 мин и снарядов. Украинские силовики применяли артиллерию, минометы, БМП, а также различные виды гранатометов и стрелкового оружия, сообщает «Донецкое агентство новостей».
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