В шотландском музее нашли утерянную 400 лет назад картину Рубенса

В музее в Шотландии обнаружили картину фламандского художника Питера Пауля Рубенса, считавшуюся утерянной на протяжении 400 лет.
Портрет герцога Букингема Джорджа Вильерса, написанный Рубенсом в ХVII веке, нашел британский журналист и искусствовед Бендор Гросвенор в коллекции Дома-музея Поллока в Глазго. Там картину считали лишь копией работы Рубенса. Однако Гросвенор провел собственное исследование и выяснил, что под слоем грязи и нанесенной позднее краски скрываются фирменные приемы знаменитого художника.
Позже подлинность полотна подтвердили эксперты музея «Дом Рубенса» в Бельгии. Вновь обретенная картина Рубенса оценивается в десятки миллионов фунтов, передает РИА Новости.
Позже подлинность полотна подтвердили эксперты музея «Дом Рубенса» в Бельгии. Вновь обретенная картина Рубенса оценивается в десятки миллионов фунтов, передает РИА Новости.
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