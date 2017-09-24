Следствие вели…
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Следствие вели…

    В шотландском музее нашли утерянную 400 лет назад картину Рубенса

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    В шотландском музее нашли утерянную 400 лет назад картину Рубенса

    В шотландском музее нашли утерянную 400 лет назад картину Рубенса

    В шотландском музее нашли утерянную 400 лет назад картину Рубенса

    В музее в Шотландии обнаружили картину фламандского художника Питера Пауля Рубенса, считавшуюся утерянной на протяжении 400 лет.

    Портрет герцога Букингема Джорджа Вильерса, написанный Рубенсом в ХVII веке, нашел британский журналист и искусствовед Бендор Гросвенор в коллекции Дома-музея Поллока в Глазго. Там картину считали лишь копией работы Рубенса. Однако Гросвенор провел собственное исследование и выяснил, что под слоем грязи и нанесенной позднее краски скрываются фирменные приемы знаменитого художника.

    Позже подлинность полотна подтвердили эксперты музея «Дом Рубенса» в Бельгии. Вновь обретенная картина Рубенса оценивается в десятки миллионов фунтов, передает РИА Новости.

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