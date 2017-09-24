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    В США настаивают на полном отстранении России от Олимпиады-2018

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    В США настаивают на полном отстранении России от <nobr>Олимпиады-2018</nobr>

    В США настаивают на полном отстранении России от Олимпиады-2018

    В США настаивают на полном отстранении России от <nobr>Олимпиады-2018</nobr>
  • Фото: Associated Press © 2017, Susan Walsh

    • В USADA потребовали не допустить российскую сборную к Играм в Пхенчхане.

    По мнению главы Американского антидопингового агентства Трэвиса Тайгарта, к участию в зимних Олимпийских играх — 2018 в Пхенчхане стоит допустить лишь нейтральных российских спортсменов, которые будут способны доказать свою «чистоту», передает слова чиновника The Guardian.

    Тайгарт заявил, что если Россия все-таки примет участие в Играх, то это станет «ужасным сигналом» для всего спорта — «фактически освобождением провинившегося из тюрьмы».

    Трэвис Тайгарт, глава USADA: «Всемирному антидопинговому агентству необходимо поступить точно так же, как в Рио, и рекомендовать отстранение России от зимних Олимпийских игр из-за ее укоренившейся допинговой практики, а также позволить состязаться нейтральным российским спортсменам, если они докажут свою „чистоту“».

    В середине сентября руководители 17 антидопинговых агентств, входящих в NADO, призвали МОК отстранить РФ от участия в Играх-2018. Во Всемирном антидопинговом агентстве отметили, что этот вопрос будет рассмотрен на исполкоме WADA в Париже.

    Олимпийские Игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.

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