В США настаивают на полном отстранении России от Олимпиады-2018

В USADA потребовали не допустить российскую сборную к Играм в Пхенчхане.
По мнению главы Американского антидопингового агентства Трэвиса Тайгарта, к участию в зимних Олимпийских играх — 2018 в Пхенчхане стоит допустить лишь нейтральных российских спортсменов, которые будут способны доказать свою «чистоту», передает слова чиновника The Guardian.
Тайгарт заявил, что если Россия все-таки примет участие в Играх, то это станет «ужасным сигналом» для всего спорта — «фактически освобождением провинившегося из тюрьмы».
Трэвис Тайгарт, глава USADA: «Всемирному антидопинговому агентству необходимо поступить точно так же, как в Рио, и рекомендовать отстранение России от зимних Олимпийских игр из-за ее укоренившейся допинговой практики, а также позволить состязаться нейтральным российским спортсменам, если они докажут свою „чистоту“».
В середине сентября руководители 17 антидопинговых агентств, входящих в NADO, призвали МОК отстранить РФ от участия в Играх-2018. Во Всемирном антидопинговом агентстве отметили, что этот вопрос будет рассмотрен на исполкоме WADA в Париже.
Олимпийские Игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.
Тайгарт заявил, что если Россия все-таки примет участие в Играх, то это станет «ужасным сигналом» для всего спорта — «фактически освобождением провинившегося из тюрьмы».
Трэвис Тайгарт, глава USADA: «Всемирному антидопинговому агентству необходимо поступить точно так же, как в Рио, и рекомендовать отстранение России от зимних Олимпийских игр из-за ее укоренившейся допинговой практики, а также позволить состязаться нейтральным российским спортсменам, если они докажут свою „чистоту“».
В середине сентября руководители 17 антидопинговых агентств, входящих в NADO, призвали МОК отстранить РФ от участия в Играх-2018. Во Всемирном антидопинговом агентстве отметили, что этот вопрос будет рассмотрен на исполкоме WADA в Париже.
Олимпийские Игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.
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