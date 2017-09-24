Устроенную коллекторами имитацию похорон внучки пожилой должницы проверит СК

Следователи изучат историю с коллекторами, которые в Санкт-Петербурге инсценировали похороны внучки пожилой должницы.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата СКР взять на контроль ситуацию с коллекторами, которые сымитировали похороны. Накануне СМИ сообщили о том, что пожилая должница из Санкт-Петербурга, а также ее родные и знакомые получили фото с изображением кладбищенской ограды и траурного венка.



Светлана Петренко, официальный представитель СК России: «Появилась информация об очередных бесчинствах коллекторов, на этот раз в городе Санкт-Петербурге. Они неоднократно запугивали пожилую женщину, взявшую денежный заем в одной из микрофинансовых организаций Северной столицы, после чего известили ее о „смерти“ внучки, разослав фотоснимки с похоронным венком всем родственникам и знакомым должницы».



По словам Петренко, несмотря на погашенный фактический долг, женщине предстоит выплатить организации еще 40 тысяч рублей пени. Центральный аппарат СК по поручению Бастрыкина возьмет проведение проверки на контроль, тщательно изучит все материалы и обстоятельства, касающиеся этой истории, и в ближайшее время доложит о результатах.