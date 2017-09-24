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Новые русские сенсации

    В Забайкалье трактор с сотрудниками РЖД рухнул в реку с моста, двое погибли

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    В Забайкалье трактор с сотрудниками РЖД рухнул в реку с моста, двое погибли

    В Забайкалье трактор с сотрудниками РЖД рухнул в реку с моста, двое погибли

    Трактор, в котором находились четверо сотрудников РЖД, упал в реку из-за повреждения опоры железнодорожного моста. два человека погибли.

    Как сообщил источник ТАСС в экстренных службах, ЧП произошло во время ремонтных работ на железнодорожной станции Ксеньевская в Забайкальском крае. Из-за повреждения опоры моста находившийся на нем трактор с сотрудниками РЖД опрокинулся в реку Черный Урюм.

    Погибли двое человек, еще двое получили травмы и сейчас находятся в больнице. Обстоятельства произошедшего выясняются.



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