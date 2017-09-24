В Забайкалье трактор с сотрудниками РЖД рухнул в реку с моста, двое погибли

Трактор, в котором находились четверо сотрудников РЖД, упал в реку
из-за повреждения опоры железнодорожного моста. два человека погибли.
Как сообщил источник ТАСС в экстренных службах, ЧП произошло во время ремонтных работ на железнодорожной станции Ксеньевская в Забайкальском крае. Из-за повреждения опоры моста находившийся на нем трактор с сотрудниками РЖД опрокинулся в реку Черный Урюм.
Погибли двое человек, еще двое получили травмы и сейчас находятся в больнице. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Погибли двое человек, еще двое получили травмы и сейчас находятся в больнице. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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