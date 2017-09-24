На Иванку Трамп подали в суд за «кражу» красных босоножек

Итальянский модельер Эдгардо Осорио подал в суд на Иванку Трамп за заимствование дизайна обуви из его коллекции.
Основатель итальянского бренда Aquazzura Эдгардо Осорио обнаружил сходство между своими босоножками «Дикая штучка» стоимостью 785 долларов и моделью «Хетти» от Иванки Трамп за 65 долларов. Осорио уверен, что дочь американского президента скопировала дизайн его обуви, в конечном варианте изменив только цвет босоножек — с бежевого на красный.
Для сравнения модельер выложил в своем Instagram фотографии обеих пар босоножек и отметил, что Иванке должно быть стыдно за свое поведение.
Эдгардо Осорио, основатель итальянского бренда Aquazzura: «Одна из самых возмутительных вещей в индустрии моды — когда кто-то откровенно крадет твой дизайн и не задумывается об авторском праве».
По данным агентства Bloomberg, сначала Осорио требовал от Иванки прекратить рекламировать эту модель и снять ее с производства. Однако, после того как компания дочери главы США проигнорировала его просьбу, подал исковую жалобу в федеральный суд на Манхэттене. Разбирательства намечено на март 2018 года.
Адвокаты Иванки попытались добиться от суда решения отклонить претензии, так как ответчица уже сложила с себя полномочия главы компании и не получает прибыли с продаж. Но судья отказала защите, и Иванке Трамп все-таки придется дать показания в суде.
Ранее 35-летняя Иванка выпускала собственные коллекции ювелирных украшений, обуви и аксессуаров. Однако в начале 2017 года ушла из бизнеса в связи с решением стать советником отца. Сейчас Иванка Трамп занимает должность специальной помощницы президента США.
Для сравнения модельер выложил в своем Instagram фотографии обеих пар босоножек и отметил, что Иванке должно быть стыдно за свое поведение.
Эдгардо Осорио, основатель итальянского бренда Aquazzura: «Одна из самых возмутительных вещей в индустрии моды — когда кто-то откровенно крадет твой дизайн и не задумывается об авторском праве».
По данным агентства Bloomberg, сначала Осорио требовал от Иванки прекратить рекламировать эту модель и снять ее с производства. Однако, после того как компания дочери главы США проигнорировала его просьбу, подал исковую жалобу в федеральный суд на Манхэттене. Разбирательства намечено на март 2018 года.
Адвокаты Иванки попытались добиться от суда решения отклонить претензии, так как ответчица уже сложила с себя полномочия главы компании и не получает прибыли с продаж. Но судья отказала защите, и Иванке Трамп все-таки придется дать показания в суде.
Ранее 35-летняя Иванка выпускала собственные коллекции ювелирных украшений, обуви и аксессуаров. Однако в начале 2017 года ушла из бизнеса в связи с решением стать советником отца. Сейчас Иванка Трамп занимает должность специальной помощницы президента США.
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