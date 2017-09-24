Навоз без запаха и набор для оцифровки видеокассет: проверка «чудо-товаров»

Программа «Чудо техники» протестировала насадку для душа с турмалиновыми шариками, набор для оцифровки видеокассет, а также гранулированное удобрение «конский навоз без запаха».
Душ с турмалином
Хотите каждый день принимать не простой, а целебный душ? Тогда, говорит нам реклама, покупайте за 1250 рублей душевую лейку из прозрачного пластика, внутри которой, по заверениям производителя, находятся гранулы минерала турмалина. Проходя между ними, вода, как обещает описание, очищается от хлора, бактерий и тяжелых металлов, а также обогащается отрицательно заряженными ионами. Увы, научных подтверждений тому, что турмалин оказывает положительное действие на организм человека, нет.
Набор для оцифровки видеокассет
Наверняка, у вас есть то, что до сих пор хранится на видеокассетах, и хотелось бы это не потерять, а временами и пересматривать. Идеальный вариант — перевести семейный видеоархив в современный цифровой формат и не переживать, что пленка осыпается, а видеомагнитофоны выходят из употребления. Поможет, как обещает реклама, прибор, который выглядит как большая флэшка. Он вставляется в компьютер, а с другой стороны подключается к видеоплееру через классические разъемы типа «тюльпан». Также в комплекте диск с нужными программами. Стоит все это с доставкой из китайского интернет-магазина всего 350 рублей. Если вам важно качество, то конечно стоит оцифровывать на профессиональном оборудовании. Но если вы готовы с смириться с не самым высоким качеством, то это устройство вам подойдет. Единственный совет — проверьте сначала работоспособность вашего видеомагнитофона на какой-нибудь ненужной кассете, неисправный аппарат может «зажевать» пленку.
Конский навоз без запаха
Всем известно, что розы пахнут хорошо, но кормить их для этого надо чем-то совсем не ароматным. Решить множество проблем, связанных с использованием органических удобрений, обещает производитель широко рекламируемого товара — гранулированного конского навоза из Германии. Производитель заявляет, что все здесь на 100% натурально, имеется полный набор нужных растениям вещества, при этом нет запаха и работать удобно. Упаковка объемом чуть больше литра рассчитана на 15 квадратных метров посадок, цена — 250 рублей. Удобрение действительно натуральное, простое и удобное в применении, почти не пахнет. Огорчает лишь цена, но, если вы готовы платить за комфорт, оно того стоит.
Подробности — в сюжете программы «Чудо техники».
Хотите каждый день принимать не простой, а целебный душ? Тогда, говорит нам реклама, покупайте за 1250 рублей душевую лейку из прозрачного пластика, внутри которой, по заверениям производителя, находятся гранулы минерала турмалина. Проходя между ними, вода, как обещает описание, очищается от хлора, бактерий и тяжелых металлов, а также обогащается отрицательно заряженными ионами. Увы, научных подтверждений тому, что турмалин оказывает положительное действие на организм человека, нет.
Набор для оцифровки видеокассет
Наверняка, у вас есть то, что до сих пор хранится на видеокассетах, и хотелось бы это не потерять, а временами и пересматривать. Идеальный вариант — перевести семейный видеоархив в современный цифровой формат и не переживать, что пленка осыпается, а видеомагнитофоны выходят из употребления. Поможет, как обещает реклама, прибор, который выглядит как большая флэшка. Он вставляется в компьютер, а с другой стороны подключается к видеоплееру через классические разъемы типа «тюльпан». Также в комплекте диск с нужными программами. Стоит все это с доставкой из китайского интернет-магазина всего 350 рублей. Если вам важно качество, то конечно стоит оцифровывать на профессиональном оборудовании. Но если вы готовы с смириться с не самым высоким качеством, то это устройство вам подойдет. Единственный совет — проверьте сначала работоспособность вашего видеомагнитофона на какой-нибудь ненужной кассете, неисправный аппарат может «зажевать» пленку.
Конский навоз без запаха
Всем известно, что розы пахнут хорошо, но кормить их для этого надо чем-то совсем не ароматным. Решить множество проблем, связанных с использованием органических удобрений, обещает производитель широко рекламируемого товара — гранулированного конского навоза из Германии. Производитель заявляет, что все здесь на 100% натурально, имеется полный набор нужных растениям вещества, при этом нет запаха и работать удобно. Упаковка объемом чуть больше литра рассчитана на 15 квадратных метров посадок, цена — 250 рублей. Удобрение действительно натуральное, простое и удобное в применении, почти не пахнет. Огорчает лишь цена, но, если вы готовы платить за комфорт, оно того стоит.
Подробности — в сюжете программы «Чудо техники».
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