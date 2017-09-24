Глаза агронома: российские фермеры осваивают беспилотники

На помощь фермерам приходят дроны. Эти маленькие, но очень умные устройства могут стать заменой традиционной сельхозавиации, потому что они гораздо дешевле, но при этом умеют обследовать поля и помогать определить, где требуется вмешательство хозяина.
Именно этому посвящен проект бывших студентов и выпускников МИФИ и Тимирязевской академии — агродрон. Один из основателей проекта Сергей Кладко уверен, что в XXI веке вызывать коптер нужно еще до того, как вы решили засеять участок.
Сергей Кладко, один из разработчиков агродрона: «В низинах у нас накапливаются различные вещества, накапливается влага, появляются болезни, ржавчина. Коптер должен пролететь, чтобы обозначить вот эту карту 3D-рельефа. Соответственно, возникают контуры, из которых уже специальные службы агрохимии берут отборы проб и говорят вам, нормальная ли ваша почва для урожайности или нет».
Метод называется «точное земледелие», он позволяет значительно сократить расходы фермеров. Уже после того, как появились первые ростки, дрон нужно запустить еще раз — он составит карту, где именно следует внести удобрения, не обязательно это делать везде. Сами фермеры, тестирующие новинку, называют беспилотник «глазами агронома».
Крупным хозяйствам разработчики предлагают готовые комплекты с курсами обучения за 1,2 млн рублей, но уверяют, что экономия окажется больше. Кое-где уже заручились поддержкой властей. Например, Минсельхоз Башкирии оплачивает своим фермерам половину стоимости. Покупать беспилотник в собственность, кстати, необязательно, можно и заказать услугу, когда приедет специалист и все обследует сам.
Подробнее об агродронах — в программе «Чудо техники».
Сергей Кладко, один из разработчиков агродрона: «В низинах у нас накапливаются различные вещества, накапливается влага, появляются болезни, ржавчина. Коптер должен пролететь, чтобы обозначить вот эту карту 3D-рельефа. Соответственно, возникают контуры, из которых уже специальные службы агрохимии берут отборы проб и говорят вам, нормальная ли ваша почва для урожайности или нет».
Метод называется «точное земледелие», он позволяет значительно сократить расходы фермеров. Уже после того, как появились первые ростки, дрон нужно запустить еще раз — он составит карту, где именно следует внести удобрения, не обязательно это делать везде. Сами фермеры, тестирующие новинку, называют беспилотник «глазами агронома».
Крупным хозяйствам разработчики предлагают готовые комплекты с курсами обучения за 1,2 млн рублей, но уверяют, что экономия окажется больше. Кое-где уже заручились поддержкой властей. Например, Минсельхоз Башкирии оплачивает своим фермерам половину стоимости. Покупать беспилотник в собственность, кстати, необязательно, можно и заказать услугу, когда приедет специалист и все обследует сам.
Подробнее об агродронах — в программе «Чудо техники».
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