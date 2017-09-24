Филипп Киркоров перекусывает фастфудом и обедает на заправке

Столовым серебром и царственным убранством Филиппа Киркорова не удивить. Лягушачьи лапки и устрицы королю российской эстрады уже надоели. Он готов трижды в день ходить в простую столовую, где его накормят вкусно и сытно.
Певец не брезгует сосиской в тесте и жаренным пирожком с капустой.
Филипп Киркоров, певец: «Есть раскрученные рестораны, а самая вкусная еда как раз, может быть, на заправке. Поэтому мне абсолютно все равно, где находится место общепита, если там вкусно. Не имеет никакого значения, пластмассовые стулья, деревянные, или мебель эпохи Людовика XIV. Если я хочу есть, я и бургер в фастфуде съем, и бутерброд за кулисами».
На гастролях в Сочи Киркоров традиционно прокладывает маршрут через придорожную вареничную. Официантка Вероника уже без заказа знает, что любит знаменитый посетитель.
Вероника, официантка: «Руки тряслись, когда в первый раз подавала ему блюдо. Это были вареники с клубникой, российским сыром, картошкой, грибами».
В кафе на заправке у Киркорова и свой ВИП-зал имеется. Сюда он привел добрую половину шоу-бизнеса.
Филипп Киркоров: «Очень солидных людей туда возил, они подсаживались на эту заправочную, потом без меня уже ездили, периодически мне звонили: мы сидим на заправке! Это место я раскрутил, можно сказать, до уровня серьезного ресторана».
О том, что готовят на кухне придорожного трактира для Филиппа Киркорова, смотрите в программе «Ты не поверишь!»
Филипп Киркоров, певец: «Есть раскрученные рестораны, а самая вкусная еда как раз, может быть, на заправке. Поэтому мне абсолютно все равно, где находится место общепита, если там вкусно. Не имеет никакого значения, пластмассовые стулья, деревянные, или мебель эпохи Людовика XIV. Если я хочу есть, я и бургер в фастфуде съем, и бутерброд за кулисами».
На гастролях в Сочи Киркоров традиционно прокладывает маршрут через придорожную вареничную. Официантка Вероника уже без заказа знает, что любит знаменитый посетитель.
Вероника, официантка: «Руки тряслись, когда в первый раз подавала ему блюдо. Это были вареники с клубникой, российским сыром, картошкой, грибами».
В кафе на заправке у Киркорова и свой ВИП-зал имеется. Сюда он привел добрую половину шоу-бизнеса.
Филипп Киркоров: «Очень солидных людей туда возил, они подсаживались на эту заправочную, потом без меня уже ездили, периодически мне звонили: мы сидим на заправке! Это место я раскрутил, можно сказать, до уровня серьезного ресторана».
О том, что готовят на кухне придорожного трактира для Филиппа Киркорова, смотрите в программе «Ты не поверишь!»
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