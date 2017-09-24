В Турции российский турист разбился при прыжке с парашютом

Генконсульство РФ в Турции проверяет информацию о пострадавшем при прыжке с парашютом.
Турецкие СМИ сообщили о российском туристе, который пострадал после прыжка с парашютом в провинции Мугла на юго-западе Турции.
По некоторым данным, 34-летний Илья Иванов получил тяжелые травмы при падении с 70 метров. Инцидент произошел в районе горы Бабадаг, у спортсмена возникли проблемы с основным парашютом, а запасной не раскрылся из-за недостаточной высоты.
Сейчас россиянин госпитализирован с травмами головы и позвоночника в больницу в Фетхие. В генконсульстве РФ в Турции сообщили, что проверяют информацию. «На данный момент обращений по этому случаю к нам не поступало», — сказал собеседник ТАСС.
По некоторым данным, 34-летний Илья Иванов получил тяжелые травмы при падении с 70 метров. Инцидент произошел в районе горы Бабадаг, у спортсмена возникли проблемы с основным парашютом, а запасной не раскрылся из-за недостаточной высоты.
Сейчас россиянин госпитализирован с травмами головы и позвоночника в больницу в Фетхие. В генконсульстве РФ в Турции сообщили, что проверяют информацию. «На данный момент обращений по этому случаю к нам не поступало», — сказал собеседник ТАСС.
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