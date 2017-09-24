Золотой ус и чайный гриб оказались смертельно опасными

Это растение известно ботаникам под именем «каллизия душистая», но в народе его знают как золотой ус и приписывают ему невероятные целебные свойства. Симбиоз дрожжей и уксуснокислых бактерий
(по-научному медузомицет), более известный как чайный гриб — его тоже пьют в лечебных целях. Что об этих и еще нескольких подобных культурах думает наука? Стоит ли ими заменять лекарства?
Противовоспалительные свойства каланхоэ и алоэ наука подтверждает, но с важной оговоркой. Например, как показали исследования, с вирусом герпеса гель на основе алоэ действительно борется, но лишь тогда, когда из сока удалены все содержащиеся там от природы ядовитые вещества. Домашние неочищенные настои и выжимки из листьев могут быть даже опасны.
Алексей Водовозов, врач-токсиколог: «Любимое занятие — отломить кусочек и натуральный сок закапать в нос или ухо. Это делать ни в коем случае нельзя! Чистый сок неочищенный является по классификации Международного агентства по изучению рака канцерогеном».
В России чайный гриб переживает второе рождение. Когда из-под прилавка достают огромную банку с привычного вида склизкой массой, покупатели прямо сбегаются со всех сторон. Есть ли тут на самом деле польза для здоровья? Грибом этот продукт (медузомицет) можно назвать лишь условно — колония дрожжей здесь сосуществует с несколькими видами бактерий. При добавлении сладкого чая происходит два вида брожения: уксусно-кислое и спиртовое. Сначала сахар перерабатывается дрожжами в спирт и углекислоту. Затем подключаются бактерии, делая из части спирта уксус.
Американские надзорные органы вообще внесли чайный гриб в список потенциально опасных продуктов — были смертельные случаи, когда люди выпивали по несколько литров и получали лактацидоз — молочнокислую кому. О таком риске стоит помнить. И главное — не верить в то, что чайный гриб может профилактировать или даже лечить рак, наука этого не подтверждает.
Подробнее о чайном грибе и каланхоэ — в программе «Чудо техники».
Алексей Водовозов, врач-токсиколог: «Любимое занятие — отломить кусочек и натуральный сок закапать в нос или ухо. Это делать ни в коем случае нельзя! Чистый сок неочищенный является по классификации Международного агентства по изучению рака канцерогеном».
В России чайный гриб переживает второе рождение. Когда из-под прилавка достают огромную банку с привычного вида склизкой массой, покупатели прямо сбегаются со всех сторон. Есть ли тут на самом деле польза для здоровья? Грибом этот продукт (медузомицет) можно назвать лишь условно — колония дрожжей здесь сосуществует с несколькими видами бактерий. При добавлении сладкого чая происходит два вида брожения: уксусно-кислое и спиртовое. Сначала сахар перерабатывается дрожжами в спирт и углекислоту. Затем подключаются бактерии, делая из части спирта уксус.
Американские надзорные органы вообще внесли чайный гриб в список потенциально опасных продуктов — были смертельные случаи, когда люди выпивали по несколько литров и получали лактацидоз — молочнокислую кому. О таком риске стоит помнить. И главное — не верить в то, что чайный гриб может профилактировать или даже лечить рак, наука этого не подтверждает.
Подробнее о чайном грибе и каланхоэ — в программе «Чудо техники».
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