Под Красноярском из-за дождя и снега без света остались более 20 поселков

Новоселовский район Красноярского остался без энергоснабжения
из-за дождя и мокрого снега.
По данным ГУ МЧС России по региону, отключение электроэнергии коснулось 21 населенного пункта в Новоселовском районе. Причиной массовых сбоев в подаче электроэнергии стали дождь с мокрым снегом и порывами ветра до 15 м/с.
К настоящему времени в части поселков энергоснабжение удалось возобновить, однако без света продолжают оставаться жители десяти поселений.
По данным РИА Новости, на ликвидации последствий стихии работают 29 человек и восемь единиц техники.
К настоящему времени в части поселков энергоснабжение удалось возобновить, однако без света продолжают оставаться жители десяти поселений.
По данным РИА Новости, на ликвидации последствий стихии работают 29 человек и восемь единиц техники.
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