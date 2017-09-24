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    Под Красноярском из-за дождя и снега без света остались более 20 поселков

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    Под Красноярском из-за дождя и снега без света остались более 20 поселков

    Под Красноярском <nobr>из-за</nobr> дождя и снега без света остались более 20 поселков

    Новоселовский район Красноярского остался без энергоснабжения из-за дождя и мокрого снега.

    По данным ГУ МЧС России по региону, отключение электроэнергии коснулось 21 населенного пункта в Новоселовском районе. Причиной массовых сбоев в подаче электроэнергии стали дождь с мокрым снегом и порывами ветра до 15 м/с.

    К настоящему времени в части поселков энергоснабжение удалось возобновить, однако без света продолжают оставаться жители десяти поселений.

    По данным РИА Новости, на ликвидации последствий стихии работают 29 человек и восемь единиц техники.

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